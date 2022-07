Ärzte fürchten Verschärfungen in weiteren US-Bundesstaaten : 10-Jährigem Vergewaltigungsopfer aus Ohio wird Abtreibung verwehrt

Nur drei Tage nach der Gesetzesänderung in den USA wird das Mädchen in einer Klinik abgewiesen. Für eine Abtreibung reist sie in einen benachbarten Bundesstaat.