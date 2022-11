Alle wollen Berlins Traditionsklub helfen „Spandauer SV - eine Liebe in rot-weiß“

Dieser Berliner Traditionsklub ist echt ’ne Marke! Lange war der Spandauer SV tot, plötzlich wollen den alle wiederbeleben. Sogar Berlins Sportsenatorin Iris Spranger, SPD, will noch im Dezember an der Neuendorfer Straße vorbeischauen. Warum?

„Da stecken gute Leute dahinter, die den richtigen Ansatz haben und die wir vom Projekt ‚Mitternachtssport‘ kennen“, erzählte jetzt Berlins SPD-Chef Raed Saleh dem Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

Was ist das noch mal? „Mitternachtssport“ ist ein bundesweit beachtetes Jugendprojekt um Ismail Öner aus Haselhorst, das bestens auf der Straße ankommt und 2017 sogar schon von der EU in Brüssel ausgezeichnet worden ist.

„Die Leute vom Spandauer SV kümmern sich um die Jugend und holen diese von der Straße. Das müssen wir fördern und pushen“, sagte Saleh dem Tagesspiegel. „Ich will daher viele Multiplikatoren an einen Tisch holen, um den Verein zu unterstützen, vom Landessportbund bis zu den Fachleuten der CDU.“

Neulich hat sich Saleh schon mal mit den SSV-Machern getroffen und ein Trikot bekommen, mit der Rückennummer 10. Und nein, da wusste noch keiner, dass bald Wahlkampf sein würde - das Foto entstand im Oktober.

Deshalb reist er mit der Sportsenatorin zum Spandauer SV. Saleh ist selbst Spandauer und im schwierigen Umfeld aufgewachsen, in der Großsiedlung Heerstraße Nord in Staaken.

Der Klub hatte sich 2014 aufgelöst, nichts passierte, die Trikots verschenkten die Fans sogar schon nach Afrika.

Im Sommer 2022 dann die plötzliche Wende: Ein Schlosser aus der BMW-Fabrik in Haselhorst, der bestens in der Berliner Fußballwelt vernetzt ist, weckte den SSV wieder auf: Ümit Gündüz, 42, aus Staaken. Das Logo ist minimal verändert, aber sonst: „Das ging überraschend einfacht“, hatte Gündüz danach dem Tagesspiegel erzählt.

Anruf beim Berliner Fußballverband, beim Verwaltungsgericht, beim Insolvenzverwalter, beim Patentamt. Und alle so: Legen Sie los, Herr Gündüz, der Name SSV ist frei. 130 Euro Bearbeitungsgebühr zahlte Gündüz. „Ich habe mir das irgendwie komplizierter vorgestellt“, sagt Gündüz verblüfft.

„Wir wollen der Politik unsere Wünsche, aber auch konkrete Forderungen mitgeben“, sagt Gündüz jetzt dem Tagesspiegel, als der Spandau-Newsletter ihn nach den Zielen beim Gespräch mit der Sportsenatorin ansprach.

„Der SSV ist nicht irgendein Verein. Wir wollen keine Extrawürste. Aber es geht nicht, dass ein Verein, dessen Tradition fast 130 Jahre zurückreicht, für seinen Kiez eine große Bedeutung hatte und hoffentlich wieder haben wird und nun aus der Versenkung zurückgeholt worden ist, bei Null anfangen und sich bei allem hinten anstellen muss“, so Gündüz.

„Wir brauchen eine breite Unterstützung aller zuständigen Stellen und Personen, um den Verein wieder dorthin zu kriegen, wo er hingehört.“

Der SSV und die 2. Liga

1894 gegründet, spielte der Klub immer an der Neuendorfer Straße an der Havel. Als der Klub aber 1975 in die 2. Liga aufstieg, musste der Verein ins zugige Stadion am Askanierring ausweichen - und ging als „schlechtester Zweitligist aller Zeiten“ in die Geschichte ein. Hier lesen Sie das Interview mit dem damaligen Trainer Fritz Martin, der eigentlich Sportlehrer am Gymnasium war - und plötzlich Cheftrainer in der 2. Liga wurde („aber nur auf dem Papier“).