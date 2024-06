American Football Berlin Thunder verliert gegen Rhein Fire

Die American Footballer von Berlin Thunder haben am fünften Spieltag der Europe League die dritte Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Johnny Schmuck verlor am Sonntag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark mit 24:27 (7:0, 14:7, 3:12, 0:8) gegen Rhein Fire aus Köln.

Die Berliner schienen in einer starken ersten Hälfte einem ungefährdeten Sieg entgegenzugehen und ließen sich auch nicht durch den Ausgleich zum 7:7 im zweiten Viertel aus der Ruhe bringen. Mit 14 Punkten Vorsprung gingen die Gastgeber in die Halbzeit, doch Rhein Fire kam frischer aus der Kabine und ging im letzten Viertel erstmals mit 25:24 in Führung. Zwei Zusatzpunkte sicherten den Auswärtssieg.

Die kommenden zwei Aufgaben dürften für die Berliner einfacher werden. Sie treten gegen die beiden noch sieglosen Teams in der Eastern Conference an. Am 30. Juni ist Prag der Gegner, eine Woche später ist Fehervar aus Ungarn Gastgeber.

