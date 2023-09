„An mir hängt schon immer viel“ Kann Gesine Lötzsch die Linke retten?

Berlin-Lichtenberg, ein Freitag nachmittag, vor dem „Linden-Center“: Die Bänke vor der Bühne sind bis auf den letzten Platz besetzt, viele Menschen stehen. Viel graue und weiße Haare, viele Menschen haben Gehstock oder Rollator dabei. Deutlich jünger ist das Publikum dort, wo es unpolitisch wird und etwas umsonst gibt: Bratwurst und Zuckerwatte, Hüpfburg und Kinderschminken.

„Der Rüstungswahnsinn muss endlich ein Ende haben“, ruft Gesine Lötzsch auf der Bühne ins Mikro. Applaus und begeisterte Rufe aus dem Publikum. „Milliarden für Rüstung und woanders wird gespart!“ Lötzsch, Bundestagsabgeordnete der Linken aus dem Wahlkreis Berlin-Lichtenberg, führt durch den Nachmittag.

Gleich soll Gregor Gysi sprechen. „Ihr müsst jetzt spielen, bis Gysi da ist“, raunt sie der Band zu. Und die legt los, mit Panflöte, Gitarre und schmachtendem Gesang, der - natürlich - vom Frieden handelt. Dann trifft Gysi ein. Ein paar Selfies. Eine Rede, Attacken auf die Ampel, solche Sachen. Abtritt von der Bühne.

Um 17 Uhr lassen die Linken weiße Friedenstauben in die Lüfte steigen. Lötzsch nippt an einer Caipirinha, schnauft kurz durch. Der nächste Termin drängt. Das ganze Wochenende ist sie im Einsatz, schon um 7 Uhr ging es los, Verteilung von Linken-Zeitungen am S-Bahnhof Frankfurter Allee, wie an jedem ersten Freitag im Monat.

Bundesverfassungsgericht wird über Wiederholungswahl entscheiden

Wahlkampf zwei Jahre nach der Bundestagswahl? Mitten in der Legislaturperiode? Bei Lötzsch ist das der Fall. Infolge diverser Pannen stellt sich Berlin auf eine Wiederholung der Bundestagswahl 2021 ein.

Ob im ganzen Land Berlin oder nur in Teilen - darüber wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Im Winter viele oder gar alle Berliner noch einmal ihre Vertreter im Bundestag wählen.

Viele Blicke werden sich dann auf Lötzsch richten. An Lötzschs Abschneiden im Wahlkreis 86 hängt womöglich die parlamentarische Existenz der Linken im Bundestag. Sie nämlich ist neben Gregor Gysi und Sören Pellmann eine der drei Linken-Abgeordneten, die ein Direktmandat errungen haben.

Bei der Wahl 2021 verfehlte die Linke knapp die Sperrklausel, kam auf 4,9 Prozent. Die meisten ihrer Abgeordneten, 36 von 39, über die Listen gewählt, zogen nur Dank der drei Direktmandate ins Parlament.

Sollte die Linke bei einer Neuwahl in Berlin wie schon 2021 die Fünf-Prozent-Hürde reißen, müssen zumindest Lötzsch und Gysi wieder liefern. Sonst war es das mit der Linksfraktion im Parlament. Dann säßen nur noch Gysi und Pellmann dort. Frau Lötzsch, fühlen Sie sich durch diese Verantwortung unter Druck gesetzt?

Sie winkt ab. „An mir hängt schon immer viel, ich habe der Partei schon zweimal die parlamentarische Existenz gesichert“, sagt Lötzsch. Angst vor der Wahl habe sie nicht, sagt sie. „Man muss bereit für Risiko sein. Das Privileg, zu verlieren, gehört immer dazu.“

Gesine Lötzsch ist in Lichtenberg geboren. Sie kennt hier jede Straße, jeden Stein. Schon seit vielen Jahren wohnt sie in ihrer Genossenschaftswohnung Nähe der Frankfurter Allee. Lichtenberg ist der Ostbezirk mit der größten ethnischen Vielfalt, sagt sie.

Mag sein. Doch wenn jetzt gewählt würde, kann auch die AfD auf das Direktmandat in Lichtenberg hoffen. Laut der Online-Plattform Wahlkreisprognose.de liegt die AfD im Wahlkreis 86 leicht vorn, während election.de bessere Chancen für Lötzsch sieht. Noch vor zwei Jahren fiel die Wahl klar aus, Gesine Lötzsch holte 26 Prozent, schnitt gut doppelt so stark ab wie der AfD-Kandidat (12 Prozent). Dazwischen lagen noch SPD und Grüne.

Bei einer Neuwahl kann es also eng werden. Sie mache sich keine Sorgen, sagt Lötzsch. „Das sind doch keine echten Umfragen“, sagte sie über die auf den Wahlkreis projezierten Berechnungen: „Aber natürlich nehme ich den Wahlkampf sehr ernst.“

Im Wahlkreis kann Lötzsch ihre Vokksnähe ausspielen

Ein kleines Mädchen kommt auf Lötzsch zu. „Gesine, willst Du wissen, wie mein Kleid für die Einschulung morgen aussieht?“, fragt die Kleine. Das will Lötzsch unbedingt. Und verrät auch, was sie sich für ein neues Kleid für den morgigen Besuch einer Einschulungsfeier gekauft hat.

2,3 Millionen Menschen wählten bei der Bundestagswahl Die Linke.

Man mag das als Masche abtun, aber Lötzsch kann in Lichtenberg ihre Bekanntheit, ihre Volksnähe ausspielen. „Bei Gesine weiß man, woran man ist. Sie ist unglaublich authentisch, bodenständig und trägt das Herz auf der Zunge“, sagt ihr Parteifreund, der Leipziger Linken-Abgeordnete Sören Pellmann über sie.

„Gesine engagiert sich rund um die Uhr für ihre Wählerinnen und Wähler und das auf einem vermeintlich staubtrockenenGebiet: dem Bundeshaushalt“, meint Parteikollegin Petra Pau.

Auf der Straße wird Lötzsch oft erkannt, viele Menschen sind ihr wohlgesonnen. Wenn’s um’s Ganze geht, einen Sieg über die AfD, dürfte sie sicher auch SPD- und Grünen-Wähler für sich mobilisieren. Zumindest bei der Erststimme, um die es hier ja geht.

Und die aktuellen Kapriolen, die die Linke schlägt, die Führungsquerelen, die miesen Umfragedaten? „Ich wäre nicht mehr dabei, wenn ich nicht optimistisch wäre.“ Für die Fraktionsspitze wünscht sie sich einen Generationswechsel. Man müsse den jungen Menschen mehr zutrauen.

„Mit 29 war ich die Vorsitzende der Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und das habe ich entschlossen gemacht. Die Leute müssen den Willen haben und ihr Handwerk beherrschen, zu jung gibt es nicht.“ Wenn es nur endlich aufhören würde mit dieser elenden Flügelei, damit wäre der Partei geholfen.

Die ganzen Umfragen um eine neue Wagenknecht-Partei seien eine Schimäre, findet sie. „Wenn wir eine Umfrage machen würden, wer Frühstück ans Bett haben will, dann sagen sicher auch viele ja.“

Anders als ihre Parteivorsitzenden, anders als viele ihrer Genossinnen ist Lötzsch dagegen, Sahra Wagenknecht aus der Linken zu verbannen. Im Gegenteil, jetzt müsse man sich fragen, wie man einander die Hand reichen kann. „So kommen wir doch nicht weiter. 2,3 bei Bundestagswahl Millionen Menschen haben die Linke gewählt. Und uns alle eint der Kampf darum, dass jeder Mensch ein Recht auf ein gutes Leben hat.“