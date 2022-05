Der Intercity von Dresden nach Rostock via Berlin fährt alle zwei Stunden. Die beliebte Verbindung gilt auf der Teilstrecke Elsterwerda-Berlin als Nahverkehrszug RE 17, da gelten dann die üblichen VBB-Tarife. Ab Mittwoch, 1. Juni, müsste hier auch das 9-Euro-Ticket gelten, doch diese Logik ist zwar folgerichtig, aber falsch. Wie die Bahn auf Nachfrage bestätigt, gilt das verbilligte Monatsticket aus dem Entlastungspaket des Bundes nicht in IC-Zügen, die auch als Nahverkehrszüge unterwegs sind. "Unter anderem auf den Verbindungen Bremen-Norddeich Mole, Elsterwerda-Berlin, Berlin-Prenzlau, Potsdam-Berlin-Cottbus, Dillenburg-Letmathe, Erfurt-Gera und Stuttgart-Konstanz", sagt eine Bahn-Sprecherin. Zunächst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland über diese Ausnahmen berichtet.

Das Neun-Euro-Ticket sei ausdrücklich für die Nahverkehrssparte der Bahn konzipiert worden, erklärt die Sprecherin, die ICs werden jedoch vom Fernverkehr gemanagt. Dass in einigen ICs auch Nahverkehrstickets akzeptiert werden, beruht auf "Vereinbarungen mit den Ländern. Die Länder entscheiden, ob dies auch für das 9-Euro-Ticket gilt", erklärt die Bahn weiter. Baden-Württemberg habe das Neun-Euro-Ticket für den Abschnitt der Gäubahn (Stuttgart-Singen) bereits anerkannt.

"Mit anderen Ländern laufen die Gespräche noch." In den Fahrplänen sei daher ein Hinweis zum Neun-Euro-Ticket für die betreffenden Züge zu finden („9-Euro-Ticket nicht gültig“). Dieser Hinweis ist tatsächlich vermerkt, wenn man auf bahn.de für die Verbindung Elsterwerda-Berlin die Zeile "Wichtige Informationen in den Verbindungsdetails" anklickt.

Am Sonntag meldete die Bahn für alle IC-Verbindungen auf der Strecke Elsterwerda-Berlin, die Züge seien "ausgebucht". Wenn das Neun-Euro-Ticket auch in ICs gültig ist, dürfte sich das kaum verbessern. Bahn-Gewerkschafter rechnen am Pfingstwochenende mit einer völligen Überlastung in den Regio-Zügen an die Ostsee. Die Bahn will mit zusätzlichen Zügen dagegenhalten.