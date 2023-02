Auf der Spur von Annie Ernaux Sylvie Schenks Roman „Maman“

Man hat von der titelgebenden „Maman“, von Sylvie Schenks Mutter, schon einmal gehört, natürlich in einem der anderen Romane der 1944 in einer kleinern Stadt in den französischen Alpen geborenen Schriftstellerin. In „Schnell, dein Leben“ hat Schenk 2016 die Geschichte einer Frau zwischen Frankreich und Deutschland erzählt, eng angelehnt an ihre eigene Lebensgeschichte. Wie die Hauptfigur aus diesem Roman studierte Schenk Mitte der sechziger Jahre Altphilologie und Französisch in Lyon, lernte hier einen Deutschen kennen und lieben und ging mit diesem 1966 nach Deutschland.

Weil „Schnell, dein Leben“ eine gewisse Atemlosigkeit innewohnt, bei knapp 160 Seiten geradezu naturgemäß, spielt die Mutter nur eine Nebenrolle. Immerhin erfährt man von ihr, dass sie ein Geheimnis umweht, weil sie ein Adoptivkind ist und sich über ihre Herkunft lieber ausschweigt. Nun, einige Jahre und zwei weitere Romane später hat sich Sylvie Schenk ganz gezielt auf die Suche nach ihrer Mutter und deren Wurzeln gemacht, auch um den eigenen Frieden bezüglich ihrer Herkunft zu finden. Dabei ist ihr bewusst, dass sie auf viele Fragen, die sie hat, nur noch selbst Antworten geben kann, weshalb „Maman“ trotz seiner autobiografischen Grundstruktur auch als Roman firmiert. (Schenk spricht auch von einem „Text“).

Der Geburtsname ihrer Mutter sei ganz sicher Renée Gagnieux gewesen, hebt Schenk an, das habe ihre Schwester in den Archiven recherchiert. Als etwas „Hartes und Krummes und Hakeliges wie ein Fragezeichen“ würde dieser Name in ihr stecken, und so wohl auch bei ihrer Mutter. „In meiner Mutter selbst rumorte ihre unbekannte Mutter, Cécile Gagnieux, die sie verdrängt, verschluckt und nie verdaut hat. Sie hat nicht mal ihren Namen erfahren.“

Zur Startseite