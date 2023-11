„Auf ewig jüdisches Leben zu schützen“ Potsdamer reist nach Israel und schließt sich Hilfsorganisation an

Herr Hienzsch, wo erreiche ich Sie denn gerade?

Nach einer Woche im Süden von Israel bin ich nun wieder in Tel Aviv. Dort helfe ich gemeinsam mit hunderten anderen Freiwilligen bei „Brothers and Sisters for Israel“, der größten Hilfsorganisation im Land. Es gibt etwa 300.000 Binnenflüchtlinge in Israel, die ihr zu Hause verlassen mussten und jetzt nicht mehr wissen wohin. Das ist ein Riesenthema im Land, denn diese Leute müssen ja irgendwie versorgt werden – und dabei helfe ich.

Was tun Sie dort ganz konkret?

„Brothers and Sisters for Israel“ betreiben ein großes Warenlager in der Stadt, dort helfe ich, die Sachspenden zu sortieren. Es gibt Möbel, Kleidung, Babyausstattung, eben alles, was man für den Haushalt braucht. Vergangene Woche habe ich auch in einer Feldküche gearbeitet. Dort haben wir jeden Tag mehrere hundert Mahlzeiten hergestellt, Gemüse geschnippelt und Hackfleisch gebraten für die Soldatinnen und Soldaten.

Was hat Sie eigentlich motiviert, diese gefährliche Reise in ein Kriegsgebiet zu unternehmen?

Letzten Endes bin ich wegen meiner Freunde hier. Nach den schrecklichen Ereignissen am 7. Oktober war mir klar: Ich will bei ihnen sein und helfen und nicht erst nach dem Krieg als Tourist wiederkommen. Sonst hätte ich ihnen nie wieder in die Augen schauen können. Und ich möchte ein Zeichen setzen: Ich will zeigen, dass ich als Deutscher meiner Verpflichtung nachkomme, auf ewig jüdisches Leben zu schützen. Aber: Tel Aviv ist nicht viel gefährlicher als Potsdam, auch wenn es im Fernsehen so aussieht. Ich bin einer von neun Millionen Menschen, die hier ihrem Alltag nachgehen, wenn auch unter speziellen Bedingungen.

Wie kam ihre Faszination für Israel zustande?

Anfangs durch Bücher, später durch Freunde. Vor acht Jahren, als ich mein Geschäft verkauft habe, habe ich viele Romane gelesen, einige handelten von dem Schicksal jüdischer Familien in Berlin während der NS-Zeit. Von da an bin ich immer tiefer in das Thema eingetaucht. Vor drei Jahren bin ich dann das erste Mal nach Israel gereist. Die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, sind inzwischen gute Freunde von mir und haben mir auch etwas Hebräisch beigebracht.

Tel Aviv ist normalerweise eine lebendige Stadt. Wie hat der Krieg den Alltag dort verändert?

Die Dizengoffstraße, wo es zahlreiche Bars und Restaurants gibt, habe ich schon lange nicht mehr so ruhig gesehen. In Friedenszeiten pulsiert hier das Leben, nun ist die Hälfte der Geschäfte geschlossen. Das ist deprimierend. Auf dem nahegelegenen Dizengoffplatz wird nun gemeinsam getrauert. Kürzlich wurden hier 240 Kerzen entzündet, eine für jede von der Hamas verschleppte Geisel.

Protestbewegung wird Hilfsorganisation „Brothers and Sisters for Israel“ ist die größte israelische Hilfsorganisation. Vor dem Krieg hat die Gruppe Demonstrationen gegen die umstrittene Justizreform der Regierung organisiert, zu denen bis zu 100.000 Menschen auf die Straßen gegangen sind. Am 8. Oktober, einen Tag nach den Massakern der Hamas, ist aus der Protest- eine Hilfsorganisation geworden. Der Potsdamer Ulrich Hienzsch ist 69 Jahre alt. Vor 30 Jahren hat der Software-Entwickler ein Patent für ein Programm zur Videoerkennung angemeldet. Mit den Einkünften hat er die Gründung des Mitmach-Museum Exploration finanziert.

Dank des Raketenabwehrsystems Iron Drome gilt Tel Aviv eigentlich als sicher. Doch auch dort sind in den letzten Wochen Raketen eingeschlagen. Wie hat dies das Sicherheitsgefühl der Einwohner verändert?

Der Raketenbeschuss sieht im Fernsehen schlimmer aus, als er wirklich ist. Es gibt fast jeden Tag in Tel Aviv einen Raketenalarm und daher auch eine Routine damit: Wenn der Alarm erklingt, muss ich raus aus meinem Hotelzimmer und ins Treppenhaus. Nach einer Minute hört man einen Knall, die Rakete wurde abgeschossen und nach fünf Minuten ist der Raketenschrott zu Boden gefallen. Dann gehe ich wieder zurück. Die Menschen hier sind das gewohnt, es kümmert kaum jemanden, denn die Raketenabwehr funktioniert immer noch nahezu perfekt. Andere Dinge bereiten den Menschen größere Sorgen.

Eine Kunstaktion am Dizengoffplatz in Tel Aviv erinnert an die von den Hamas verschleppten Geiseln. © Ulrich Hienzsch/privat

Nämlich?

Es ist die Angst vor den eigenen Nachbarn. Was passiert, wenn sich die arabischen Israelis zusammenschließen und gegen die jüdische Bevölkerung aktiv werden? Das ist schon bei vergangenen Konflikten geschehen und die Angst davor ist wesentlich größer als vor den paar Raketen, die tagtäglich über Tel Aviv abgeschossen werden.

Wie ist die Lage im Rest des Landes? Sie waren zum Beispiel in Be’er Scheva. Die Stadt liegt sehr viel näher an Gaza als Tel Aviv …

Der Kriegslärm ist lauter: Die Kampfjets starten und landen die ganze Nacht, die Abschüsse der Raketen sind sehr viel näher und auch der Alarm ist lauter. Man hat auch weniger Zeit, um in den Schutzraum zu gelangen: In Tel Aviv sind es anderthalb Minuten, dort nur 40 Sekunden.

„Brothers and Sisters for Israel“ liefern auch Lebensmittel in Städte, die sehr nahe am Gazastreifen liegen. Waren Sie dort auch?

Nein, meine Frau hat’s mir verboten. Näher als Be’er Scheva durfte ich nicht an Gaza ran, das musste ich ihr versprechen.

Den Vernichtungsfantasien seiner Nachbarn ist Israel seit Staatsgründung ausgesetzt. Krieg ist leider nichts Ungewöhnliches für die Menschen dort. Ist dieser Krieg anders?

Es sind natürlich nur einzelne Eindrücke, aber was ich häufig höre, sei es von Freunden, Taxifahrern oder in Kneipen: Wenn Hamas und Hisbollah jetzt nicht erledigt werden, gehe es in zwei Jahren wieder von vorne los. Also müsse man jetzt den ganz großen Schlag machen, und zwar auch mit der Hilfe von Deutschland und den USA.

In Deutschland, zum Beispiel in Berlin, gibt es Anti-Israel-Demonstrationen, die von tausenden Menschen besucht werden. Antisemitische Straftaten, sei es in Form von Schmierereien, Hetze oder körperlicher Gewalt nehmen zu. Wie blicken Israelis in diesen Tagen auf Deutschland?

Ich fahre hier ja jeden zweiten Tag mit dem Taxi. Und die Taxifahrer, mit denen ich spreche, blicken skeptisch auf die Muslime bei uns im Land. Ich entgegne dann, dass der Großteil der Muslime hier integriert ist und auch Religion eine immer weniger große Rolle spielt. Aber seit dem 7. Oktober gibt es große Vorbehalte.

Was können Menschen von Potsdam aus tun, die gerade keine Reise nach Israel unternehmen können?

Eine Freundin aus Tel Aviv sagte mir: Uli, wir brauchen kein Geld, wir brauchen Mitgefühl; wir Juden, die wir wieder einmal alleine gegen alle stehen, brauchen die Gewissheit, dass ihr wirklich auf unserer Seite steht. Dazu gehört, finde ich, dass auch unsere intellektuelle Linke sich nicht raushält oder gar Partei für die Gegenseite ergreift. Dazu gehört auch, dass bürgerliche Kreise offen ihre Solidarität offen. Ich denke, da können wir noch einiges mehr tun.