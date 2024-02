Auflösung Weihnachtsrätsel 2023 Diese Personen mit Kehrtwenden im Leben wurden gesucht

1 Karl May (1842 - 1912)

Karl May © IMAGO/Bridgeman Images

Als junger Mann beginnt er eine Ausbildung zum Lehrer und wird wegen ein paar gestohlener Kerzen gefeuert. Trotzdem vergreift er sich erneut an fremdem Eigentum. Weitere Diebstähle bringen ihm vier Jahre Zuchthaus ein. Nur zehn Monate nach seiner Entlassung erfindet er Winnetou, erschafft mit Old Shatterhand und dem Abenteurer Kara Ben Nemsi eine Fantasiewelt. Seine Bücher erscheinen weltweit, rund 200 Millionen werden verkauft. So wird Karl May zu einem der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller.