Aufregung um räudige Wölfe in Brandenburg Jäger befürworten Abschuss – Experten sind dagegen

Gibt es in Brandenburg immer mehr räudige Wölfe? Ja, meint zumindest der Landesjagdverband (LJVB) und verweist auf ihm zugeleitete „zahlreiche Fotos aus ganz Brandenburg, auf denen schwer mit Räude befallene Wölfe zu sehen sind“.

Kranke Tiere sollen „erlöst“ werden

Für den Verband ist das ein weiteres Argument für die seit Jahren erhobene Forderung, den Wolf ins Brandenburger Jagdgesetz aufzunehmen. Dadurch könne man nicht nur den aktuellen Wolfsbestand aktiv managen, sondern auch die räudigen Wölfe „erlösen“, also Tierleid vermeiden, heißt es.

Als Räude bezeichnet man eine durch Milben hervorgerufene Hautkrankheit bei Tieren, die unter anderem die sogenannten „Hundeartigen“ wie Wölfe, Füchse oder Marder befällt und von ihnen übertragen werden kann. In seltenen Fällen, also etwa bei intensiven Kontakten, ist es möglich, dass sich auch Menschen oder Haustiere anstecken, bei diesen lässt sich die Krankheit aber gut behandeln.

Es gibt immer mal wieder Räude bei Wölfen

Die betroffenen Wildtiere hingegen kratzen sich ständig, weil sich die parasitären Räudemilben in die Haut einnisten, was zu starkem Juckreiz führt. So entstehen kahle Stellen bis hin zum völligen Verlust des Fells.

Das sieht oft sehr schlimm aus, wie beispielsweise die Fotos eines in Rietz-Neuendorf im Landkreis Oder-Spree verendeten, fast gänzlich kahlen Jungwolfs, zeigen. Der RBB hatte vor einigen Wochen darüber berichtet, doch auch schon in den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Fälle von Räude in den Wolfsrudeln von Brandenburg, aber auch von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Vor allem im Winter ist es problematisch

Vor allem im Winter kann die Krankheit zu Problemen bei der Regulierung der Körpertemperatur und zu allgemeiner Schwächung der Tiere führen. Deshalb zeigen von Räude im fortgeschrittenen Stadium befallene Wölfe oder auch Füchse manchmal eine andere, sprich: verzögerte Fluchtreaktion, wenn sie Menschen begegnen.

Ein aggressives Verhalten wie etwa bei tollwütigen Tieren ist allerdings nicht zu befürchten. Zudem ist die Tollwut in Deutschland ausgerottet. Deshalb finden es die Experten zumindest verwunderlich, dass vor allem über die sozialen Medien auch Meldungen verbreitet werden, wonach die an Räude erkrankten Wölfe den Menschen gefährlich werden könnten.

Es gab hier noch keinen Fall, bei dem durch Räude geschwächte Wölfe einen Menschen angegriffen hätten Thomas Frey, Sprecher beim Landesumweltamt Brandenburg

„Es gab hier noch keinen Fall, bei dem durch Räude geschwächte Wölfe – ebenso wenig wie ihre gesunden Artgenossen – einen Menschen angegriffen hätten“, sagt der Sprecher des brandenburgischen Landesumweltamts (LfU), Thomas Frey, auf Tagesspiegel-Anfrage. Allerdings suchten manche Tiere, weil sie nicht mehr so gut jagen können, die Nähe menschlicher Siedlungen, um sich beispielsweise von Abfällen zu ernähren. „Wenn es zu so einem problematischen Verhalten kommt, können wir entsprechend der brandenburgischen Wolfsverordnung jederzeit eingreifen“, sagt Frey: „Und wir haben das auch schon getan. Die Rechtslage lässt dies problemlos zu.“

52 Wolfsrudel, zehn Paare und einige Einzeltiere leben derzeit in Brandenburg.

Dem Präsidenten des Landesjagdverbandes Brandenburg, Dirk-Henner Wellershoff, geht das nicht weit genug. Er bekennt offen, dass er die Wölfe jagen will – egal ob mit oder ohne Räude. „Wir brauchen einen gesellschaftlichen Diskurs über die Höchstanzahl der Wölfe im Land“, sagt er: „Und der Rest muss beziehungsweise darf dann geschossen werden.“ Als Höchstanzahl kann sich Wellershoff beispielsweise 15 Rudel vorstellen. Zurzeit leben in Brandenburg laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes für den Wolf (DBBW) insgesamt 52 Rudel, zehn Paare und einige Einzeltiere. Knapp 200 Welpen wurden im Wolfsjahr 2022/23 hier nachweislich geboren – allerdings ist ihre Sterblichkeit durch Verkehrsunfälle und Krankheiten sehr hoch. Auch die Räude kann insbesondere bei jungen oder kranken Wölfen tödlich verlaufen. Bei Tieren mit gesunder Konstitution heilt sie hingegen oft aber auch von selbst aus: das Fell wächst wieder nach.

Wir brauchen einen gesellschaftlichen Diskurs über die Höchstanzahl der Wölfe im Land. Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbands Brandenburg

Viele Experten, Wolfsbeauftragte und auch Tierärzte können die derzeitige Aufregung daher nicht nachvollziehen. „Alle Hinweise, die wir haben, besagen, dass es sich um einen völlig normalen Durchseuchungsgrad mit Räude oder einer anderen Hauterkrankung handelt“, sagt auch LfU-Sprecher Thomas Frey. Zwar gebe es keine systematische, wissenschaftliche Untersuchung zur Räude, da sie nicht meldepflichtig sei, man habe aber die wissenschaftlichen Untersuchungen des Instituts für Zoo- und Wildtierforschung im Hinblick auf Räude ausgewertet. Danach wurde die Krankheit an 32 von 302 seit 2015 tot aufgefundenen Wölfen nachgewiesen, von denen aber 16 durch einen Verkehrsunfall und zwölf durch andere Infektionen verendet waren.

7000 Daten wurden ausgewertet

Außerdem habe man mehr als 7000 Daten aus dem Wolfsmonitoring von 2022/23 untersucht. Dabei handelt es sich um lebende Tiere. Die Angabe „Räude oder räudeähnliche Hauterkrankung“ habe es durch die Monitoringbeauftragten auch gegeben – allerdings lediglich in rund einem Prozent der Fälle.