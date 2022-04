Hunde und Katzen sind die beliebtesten Haustiere in Deutschland, ihren CO2-Abdruck kennen die meisten nicht. Wie groß der ist, das fragt Eckart von Hirschhausen am Mittwoch in „Wissen vor acht – Erde“. Ein Format, mit dem die ARD das Thema Klimaschutz am Vorabend am Köcheln hält. Dass da medial mehr geht, zeigt das Netzwerk Klimajournalismus Deutschland.

Der Zusammenschluss aus Journalisten hat eine Klima-Charta veröffentlicht, in der gefordert wird, dass die Klimakrise „kein Thema“ sein sollte, sondern „Dimension jedes Themas“. Klima-Berichterstattung sollte nicht an Ereignisse oder Ressorts gebunden sein, Redaktionen bräuchten Weiterbildung. Unterzeichnet wurde die Charta unter anderem von Klima-Journalistin Sara Schurmann, Publizist Wolfgang Blau und ZDF-Meteorologe Özden Terli.

Ein Aufruf offenbar zur rechten Zeit, alldieweil das Thema Klimakrise hinter den Komplexen Ukraine-Krieg und Corona in der breiten Wahrnehmung zurückgetreten zu sein scheint. Zuletzt hatte RTL mit dem „Klima Update“ entgegen gesteuert, ein zweiminütiges Format, donnerstags und samstags im Anschluss an RTL aktuell.

Klimajournalismus brauche unterstützende Strukturen

Die Klimakrise berühre bereits heute alle Bereiche unseres Lebens und damit alle Bereiche des Journalismus, so der Charta-Aufruf. Klimajournalismus verdeutliche die Krise und zeigt Ursachen, Folgen und Auswege auf. „Die Klimakrise ist kein Thema, sondern – analog zu Demokratie und Menschenrechten – eine Dimension jedes Themas.“

Klimajournalismus brauche unterstützende Strukturen. Verlage und Sender trügen auf unterschiedlichen Ebenen Verantwortung: Sie sollten ihren Redaktionen Aus- und Weiterbildungen ermöglichen und sich von fossilen Energieträgern und entsprechenden Anzeigen trennen.

Klimajournalismus sollte „False Balance“ vermeiden und die Ausweich- und Verschleierungstaktiken von Personen, Unternehmen und Organisationen enthüllen.