Ausländer in die Bundeswehr? „Ich bin Serbe, aber ich fühle mich als Deutscher“

Als Danijel Nikolić volljährig wird, geht das serbische Militär auf ihn zu, will wissen, ob sie im Ernstfall mit ihm rechnen könnten. In Serbien ist die Wehrpflicht seit 2011 ausgesetzt – und Nikolić lehnt ab, obwohl er schon seit seiner Kindheit Soldat werden will. Der heute 22-Jährige lebt da schon seit einigen Jahren in Deutschland. 2016 kam er mit seinen Eltern nach Herne in Nordrhein-Westfalen. „Ich fühle mich als Deutscher“, sagt er. Die deutsche Staatsbürgerschaft hat Nikolić noch nicht, trotzdem will er zur Bundeswehr.