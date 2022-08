Die Innen- und die Verkehrsverwaltung des Berliner Senats haben sich darauf verständigt, dass Beschäftigte im Schichtbetrieb von der Zahlung von Parkgebühren ausgenommen werden. Damit erweitert der Senat eine Ausnahmeregelung, die bisher nur für Beschäftigte des Landes gelten sollte.

In Zukunft soll all denjenigen ein Parken ohne Parkschein ermöglicht werden, „die zu wechselnden Schichten und zu besonders ungünstigen Zeiten zu ihrer Arbeitsstätte kommen“, heißt es in einer Mitteilung der Verkehrsverwaltung.

Voraussetzung für eine Ausnahme von der Parkscheinpflicht werde „ein Beginn der Arbeitszeit bis einschließlich 6 Uhr morgens“ sein. Für Arbeitnehmer:innen, die häufig wechselnde Dienstzeiten haben, soll ein pauschaler Hinweis des Arbeitgebers genügen, um von der Ausnahmeregel zu profitieren.

Innen- und Verkehrsverwaltung hatten sich bereits im Mai auf eine entsprechende Ausnahmeregel für Landesbedienstete geeinigt. Im Zuge der neu angelegten Parkzone rund um das Virchow-Klinikum in Wedding verweigerte das Bezirksamt Mitte jedoch entsprechende Ausnahmeanträge von Klinikumsmitarbeiter:innen mit Verweis auf das Grundgesetz. In einer Mail an den Mann einer betroffenen Krankenpflegerin begründete das Ordnungsamt die Ablehnung damit, dass die Ausnahmeregel gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße.

Der neue Leitfaden sei nun in enger Abstimmung mit dem Bezirk Mitte entstanden, heißt es vom Senat. Mit der anderen Bezirken soll „kurzfristig eine Verständigung“ über den neuen Leitfaden hergestellt werden.

Mit der Ausweitung der Ausnahmeregel für alle im Schichtdienst Beschäftigten ist der Senat diesen Bedenken nun offenbar entgegen gekommen. Die neue Regel sei in enger Abstimmung mit dem Bezirk Mitte entstanden, heißt es.

„Menschen, die für uns alle zu ungünstigen Zeiten ihren Dienst antreten müssen, sollen nicht noch zusätzlich belastet werden“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD). „Deshalb freue ich mich, dass wir dafür gemeinsam ein klares Verfahren gefunden haben.“