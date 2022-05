Eine Rückenfigur sieht von einer Anhöhe auf Kabul hinunter. Häuser erstrecken sich bis an den Horizont, in der Ferne sind Berge zu erkennen. Die Baracken nehmen größten Teil des Panoramas ein. In den letzten zwanzig Jahren nahmen sie exponentiell zu als Folge des Taliban-Regimes in den ländlichen Regionen Afghanistans. Millionen Menschen suchen Zuflucht in den Städten. Dort leben sie dicht gedrängt unter menschenunwürdigen Bedingungen, ohne fließendes Wasser und nur zeitweise mit Strom – ein täglicher Kampf ums Überleben.

Der Spitzname des Mannes auf der Anhöhe lautet Zabi. Seinen richtigen Namen könne er nicht nennen, um dessen Familie nicht zu gefährden, sagt Andreas Rost, der ihn fotografierte. Der junge Fotografiestudent wurde später durch einen Raketenangriff der Taliban getötet. Rost – früher Mitglied der DDR-Bürgerrechtsbewegung, mittlerweile freischaffender Fotograf und Dozent – reiste zwischen 2007 und 2009 im Auftrag des Goethe-Instituts dreimal nach Kabul, um dort zu unterrichten.

Der Ausstellungstitel „A Forlorn Hope“ betont die verzweifelte Lage

Während dieser Zeit machte Rost unter höchst gefährlichen Bedingungen – vor allem Entführungen und Selbstmordattentate ereigneten sich zu der Zeit besonders häufig, wie er berichtet – zahlreiche Aufnahmen. Unter dem Titel „A Forlorn Hope“ sind sie nun im Haus am Kleistpark zu sehen. Ein Wortspiel mit Doppelsinn: Der Ausdruck lässt sich als „verlorene Hoffnung“ übersetzen, bedeutet im Militär-Jargon aber auch „verlorene Sache“ und bezieht sich auf die letztlich vergebliche Sicherheitsmission der ISAF in Afghanistan. Seit 2021 ist das Land wieder in der Hand der Taliban.

Das Schwarz-Weiß der Aufnahmen verstärkt den bedrückenden Einblick in die damalige Lage. In einem der mitausgestellten Tagebuchauszüge schreibt Rost: „So viel flächendeckende Armut auf einmal habe ich noch nie gesehen. Farbfilme sind in diesem Staubgrau vollkommen überflüssig.“ Darunter sind jeweils Nachrichtenausschnitte desselben Tages abgedruckt. Sie schaffen den Kontext. Ein Beziehungsgeflecht aus Bildern, subjektiven Erfahrungen und News entsteht.

Überall kaputte Häuserfassaden, kriegsversehrte Männer

Rost betont, dass er kein Kriegsfotograf sei, sondern den Alltag im Krieg einfangen wollte. Er habe eine „Archäologie des Schreckens“ betrieben. Auf vielen Fotografien sind ruinöse Häuserfassaden zu sehen. Die Zerstörungen haben sich aber auch in die Menschen eingeschrieben. Männer ohne Beine sind auf den Straßen Kabuls an der Tagesordnung. An den Krieg in der Ukraine erinnert das Bild der zerschossenen Kinoleinwand des russischen Kulturzentrums an. Einschusslöcher übersprenkeln die Wand und lassen ein makabres Kunstwerk entstehen.

Das Pferd aus Picassos „Guernica“ scheint auf einem weiteren Foto zum Leben erweckt. Auf ihm sitzt beim grausamen Buskaschi-Spiel ein Reiter, der eine geköpfte Ziege ergreifen und ins Ziel, einen Kreidekreis, werfen muss. Im Inneren eines Geschäfts blickt wiederum das Porträt Ahmed Schah Massuds den Eintretenden entgegen.

Eine ganze Serie ist den Frauen Kabuls gewidmet

Von vielen in Afghanistan als Nationalheld gefeiert, wurde er in Europa als Kriegsverbrecher beurteilt. Dabei hätte er sich für demokratische Strukturen eingesetzt, sagt Rost, und sich dadurch von anderen muslimischen Anführern unterschieden.

Der zweite Ausstellungsraum ist den Frauen Kabuls gewidmet. Eine von ihnen nahm Rost im Geschäftszentrum der Stadt auf. Ihr mit Mustern verzierter Hijab lässt den vorderen Haaransatz erkennen – heute undenkbar unter den Taliban. Sie steht allein inmitten der Männermasse und strahlt doch Stärke und Würde aus. Ihr Blick fällt auf eine am Boden sitzende Gruppe. Es scheint, als würde sie sich den patriarchalen Strukturen des Landes ruhig, aber entschlossen entgegenstellen.