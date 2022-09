Autoarme Innenstadt Rathaus präsentiert Pläne nächsten Montag

Die weitreichenden Pläne der Stadtverwaltung für eine autoärmere Innenstadt werden am Montag (26. September) erstmals öffentlich vorgestellt. Ort ist ab 18 Uhr der Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten. Das teilte die Bauverwaltung am Freitag mit.

Die Pläne waren bei drei Bürger- und Jugendwerkstattterminen erarbeitet worden. Wie berichtet soll unter anderem ein Teil der Mittelstraße zur Fußgängerzone werden, auch die Dortu-, Linden- und Teile der Gutenbergstraße sind dann für Autos weitgehend tabu. Anwohnerparkplätze bleiben aber bestehen, allerdings fallen Hunderte Besucherstellplätze weg – stattdessen sollen die Parkhäuser am Innenstadtring genutzt werden. Ferner soll die Sicherheit von Radfahrern in der Charlotten- und der Gutenbergstraße erhöht werden. Die Pläne lassen sich unter www.potsdam.de/innenstadt-strassenraeume-neu-denken finden.

