Badespaß tief im Westen Berlins Das Freibad in Staaken-West lädt zum Anbaden

Platsch! Hier noch schnell die News zum Berliner Badespaß, der auch in Spandau endlich losgeht: Das kleine Sommerbad am Brunsbütteler Damm in Berlin-Staaken rückt in diesem Sommer in den Fokus. Schließlich ist es Spandaus einziges Freibad 2023. Die zwei Becken an der Gatower Straße („Spandau Süd“, sonst 100.000 Besucher im Sommer) sind bekanntlich ein übler Sanierungsfall und bleiben mindestens bis 2024 gesperrt. Nun also Staaken West: Am Sonnabend, 3. Juni, 7 Uhr ist Eröffnung.

Das Bad wurde 1980 in der DDR erbaut und lag schon damals in der stillen Peripherie, abgelegen zwischen dem längst abgerissenen DDR-Bahnhof Staaken und dem Georg-Benjamin-Krankenhaus. Abgelegen ist das Bad noch immer, was man auch an der Hausnummer sieht: Brunsbütteler Damm 443. Auch die BVG-Anbindung ist trotz viele Wünsche weiter so lala.

Das kleine Sommerbad Staaken-West mit dem Spaßbecken. © Berliner Bäder-Betriebe

Dabei hat das Freibad Charme: 25-Meter-Becken, Nichtschwimmerbecken mit Kinderrutsche, Planschlandschaft mit Wasserpilz, Liegewiese mit schattigen Bäumen. Es gibt einen Kinderspielplatz mit Sandkasten sowie ein Basketball-Feld und eine Tischtennis-Platte. Geöffnet ist das Schwimmbad täglich von 7 bis 19 Uhr. Die Besuchszahlen schwankten vor Corona zwischen 7000 und 19.000 Leuten im Hitzesommer 2018. – www.berlinerbaeder.de.

Der Zugang zum Freibad in Staaken-West. © André Görke

…und das Hallenbad Gatower Straße bleibt offen. „Am Standort Spandau-Süd bleibt das Hallenbad geöffnet“, schreiben die Bäderbetriebe um Johannes Kleinsorg zum Start des Spandauer Badesommers (wissen Sie seit April aus dem Spandau-Newsletter). Tipp aus der Bäder-Zentrale: „Die Terrasse des Sommerbades steht an schönen Tagen fürs Sonnenbaden zur Verfügung.“ Die Becken an der frischen Luft sind aber gesperrt. Spätestens im August wird aber auch die Schwimmhalle wegen Reparaturen geschlossen. – www.berlinerbaeder.de.

Kombibad Spandau Süd - die Becken sind kaputt und gesperrt (mindestens bis 2024). © Kombibad Spandau Süd - Sommerbad

Als gekachelte Alternative bietet sich in Falkensee das „Waldbad“ an. Das befindet sich in der Salzburger Straße 59, ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, bietet Imbiss, Fußball- und Spielplatz sowie Liegestühle. Der Preis laut Falkensee.de: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Oder: „Eltern mit bis zu drei Kindern können demnach als Familie für 10 Euro das Waldbad den ganzen Tag nutzen.“

Es gab mal ein Freibad im Südpark Lesetipp: Kennen Sie noch Spandaus großes Freibad im Südpark? Hier Fotos und Erinnerungen im Tagesspiegel.

Das Olympiastadion nebenan in Westend ist ein Sanierungsfall. „Bedauerlicherweise können im Sommerbad Olympiastadion die beiden Nichtschwimmerbecken diesen Sommer nicht genutzt werden. Die Becken können nicht befüllt werden, weil ein Wasserrohr geplatzt ist. Um die Leitung zu reparieren, müsste zunächst das Gerüst abgebaut werden, das die Tribünen des Bades vor weiterem witterungsbedingten Verfall schützt. Das ist extrem aufwändig und bei laufendem Betrieb nicht möglich“, so die Bäderbetriebe.

Auch kaputt: Die Nichtschwimmerbecken im Olympiabad sind gesperrt. © picture alliance/dpa/Annette Riedl

Und nicht nur das ist kaputt: EC-Kartenzahlung ist im Olympiabad auch nicht möglich, nur Barzahlung. Außerdem: Am Sonnabend, 3. Juni ist das Bad komplett dicht wegen des DFB-Pokalfinals im Stadion. Platsch.

