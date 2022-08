Angesichts des massenhaften Fischsterbens in der Oder plant der Landkreis Uckermark auf dem Fluss eine große Ölsperre auf Höhe der Stadt Gratz zu errichten. Das sagte Landrätin Karina Dörk am Sonntag dem Tagesspiegel. Ziel sei es, die toten Fische an einem Ort zu konzentrieren, um das Einsammeln der Kadaver zu erleichtern.

Eine Ölsperre eignet sich dafür, weil viele der toten Fische an der Wasseroberfläche treiben. Die Sperre soll am Montag von der Feuerwehr Gartz aufgebaut werden.

Am Wochenende fanden bereits an mehreren Stellen an der Oder Einsammelaktionen mit Händen und Keschern statt. Ein Teil der toten Fische wurde anschließend in der Raffinerie PCK Schwedt verbrannt.

Die Ursache für das Fischsterben ist weiter unbekannt, nach Angaben der polnischen Regierung ist sie nicht auf Schwermetalle zurückzuführen. Dies hätten weitere Analysen toter Fische durch das staatliche Veterinärinstitut ergeben, schrieb Umweltministerin Anna Moskwa am Samstagabend auf Twitter. Zuvor hatte die Regierung in Warschau bereits erhöhte Quersilberwerte als Ursache ausgeschlossen.

Die Analysen wiesen aber auf erhöhte Salzwerte im Wasser hin und stimmten somit mit den Erkenntnissen der deutschen Behörden überein, sagte Moskwa der Nachrichtenagentur PAP. „Der hohe Salzgehalt der Oder hat möglicherweise andere giftige Stoffe im Wasser oder im Bodensediment aktiviert.“

Die toxikologische Untersuchung der Fische wird dazu beitragen, eventuelle Schadstoffe festzustellen, die zum Tod der Tiere beigetragen haben.“ Nach Angaben von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) weist die Oder „sehr stark erhöhte Salzfrachten“ auf.

Der Begriff Salzfrachten bezeichnet im Wasser gelöste Salze. Polens Regierung vermutet, dass der Fluss mit Chemie-Abfällen vergiftet wurde. Die polnische Polizei hat eine Belohnung von umgerechnet 210 000 Euro für die Aufklärung ausgesetzt.

Nach Angaben des Innenministeriums in Warschau sind derzeit 2000 Polizisten, mehr als 300 Feuerwehrleute sowie 200 Soldaten an den Ufern der Oder im Einsatz. Sie helfen bei der Bergung verendeter Fische und warnen Bürger, den Kontakt mit dem Wasser zu meiden. (Tsp, dpa)