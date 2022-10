Bei Rot die Straße überquert Zwei Jungen von Autos angefahren und schwer verletzt

Ein zehnjähriger Junge mit Tretroller und ein 14-jähriger Fußgänger sind am Dienstag bei Verkehrsunfällen in Berlin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Junge gegen 16.30 Uhr auf seinem Roller in Prenzlauer Berg unterwegs und soll an einer roten Ampel die Fahrbahn der Kreuzung Erich-Weinert-Straße/Prenzlauer Allee überquert haben. Eine 59-jährige Autofahrerin, die auf der Prenzlauer Allee fuhr, versuchte auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Junge erlitt bei dem Unfall Hautabschürfungen und hatte Kopf- und Nackenschmerzen. Er wurde im Beisein seiner Mutter zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich laut Angaben der Polizei in Reinickendorf. Der 14-Jährige überquerte gegen 16 Uhr an der Kreuzung Roedernallee/Lindauer Allee eine rote Fußgängerampel, wohl um zu einer Bushaltestelle zu gelangen. Ein 56-jähriger Autofahrer, der mit seinem Auto auf der Roedernallee unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung nicht ausweichen. Der Jugendliche wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert, rollte über das Dach und stürzte hinter dem Wagen auf die Fahrbahn. Er konnte jedoch aufstehen und flüchtete vom Unfallort. Ein Polizeibeamter außer Dienst hielt ihn auf der Lindauer Allee an. Der an Kopf und Rumpf schwer verletzte Jugendliche wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

