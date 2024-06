Berlin / Brandenburg Bericht: Nach Fabrikband in Südkorea etwa 20 Tote gefunden

Infolge eines Großbrands in einer Batteriefabrik in Südkorea sind nach Medienberichten etwa 20 Leichen gefunden worden. Die Leichen seien in dem vom Feuer betroffenen Fabrikgebäude in der südlich der Hauptstadt Seoul gelegenen Stadt Hwaseong entdeckt worden, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender KBS am Montag unter Berufung auf Rettungskräfte.

