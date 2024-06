Berlin / Brandenburg Deutsches Nationalteam siegt 5:1 zum EM-Auftakt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem überzeugenden Sieg in die Heim-Europameisterschaft gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann am Freitagabend in München mit 5:1 gegen Schottland.

