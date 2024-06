Berlin / Brandenburg Ex-Weltmeister Hummels verlässt Borussia Dortmund

Mats Hummels wird Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Wie der Fußball-Bundesligst am Freitag mitteilte, wird der auslaufende Vertrag mit dem 35-Jährigen nicht verlängert. Zuvor hatten die «Ruhr Nachrichten» über das Aus des Weltmeisters von 2014 in Dortmund berichtet.

