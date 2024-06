Die polnisch-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2024. Das gab der Stiftungsrat am Dienstag in Frankfurt am Main bekannt.

