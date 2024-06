Berlin / Brandenburg Mann verletzt Menschen auf privater EM-Party - Polizei tötet Angreifer

Ein Mann hat in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt mehrere Menschen auf einer privaten EM-Party angegriffen und drei schwer verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er zuvor bereits in der Nähe einen Mann erstochen haben. Der Angreifer wurde am Freitagabend von Beamten erschossen.

