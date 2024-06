Berlin / Brandenburg Polizei schießt an Hamburger Reeperbahn auf Mann mit Spitzhacke

Nahe der Reeperbahn in Hamburg-St. Pauli hat die Polizei einen mit einer Spitzhacke und einem Molotowcocktail bewaffneten Mann angeschossen. Er sei am Bein getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag zu einem Bericht der «Bild».

© dpa-infocom, dpa:240616-99-416358/1

