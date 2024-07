Berlin / Brandenburg Tijan Sila gewinnt Bachmann-Preis 2024

Tijan Sila hat den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt gewonnen. Das teilte die Jury am Sonntag mit. Der in Sarajevo geborene und in Kaiserslautern lebende Autor setzte sich bei dem Literatur-Wettlesen gegen 13 Mitbewerber durch.

