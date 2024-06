Berlin-Gesundbrunnen 52-Jähriger soll betrunken auf Mann eingeprügelt haben

Ein betrunkener 52-Jähriger soll laut Zeugen auf einem Supermarktparkplatz in Berlin-Gesundbrunnen auf einen Mann eingeprügelt haben. Das 38 Jahre alte Opfer kam am Samstagvormittag mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Eine Messung des Atemalkohols ergab bei dem 52-Jährigen laut Polizei einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und kam in Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

