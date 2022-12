Berlin Gossip Schlammschlacht um Raed Saleh

Wer gerne lästert, muss sich nicht wundern, wenn über ihn selbst getratscht wird. So jedenfalls ergeht es momentan dem Berliner SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh. Im August hatte der in einem Interview mit der „B.Z.“ despektierlich über FDP-Chef Christian Lindner gesprochen und sich in der Debatte um die Nachfolge zum 9-Euro-Ticket einen persönlichen Seitenhieb erlaubt: „Herr Lindner fährt lieber Porsche als BVG“, hat der 45-Jährige damals gesagt.

Der Tagesspiegel weiß nun aus sicherer Quelle: BVG fährt Saleh selbst nicht sehr gern. Er kommt zu Terminen meist mit Fahrer und einem dicken, schwarzen Wagen: immerhin wohl mit E-Motor. Oft läuft er die letzten Meter dann. Sieht doch gleich viel besser aus!

Doch bevor die Schlammschlacht in die nächste Runde geht, sei angemerkt: Wie sich Christian Lindner oder Herr Saleh fortbewegen, sagt eher wenig über ihre Politik aus. Und, was noch viel wichtiger ist: Es ist ihre Privatsache.

Bemerkenswert ist nur, mit welcher Frequenz persönliche und vertrauliche Informationen zu Saleh an die Öffentlichkeit sickern. Zuletzt im Juli hatte ein offener Brief des ehemaligen Spandauer Bezirksverordneten Jens Hofmann für Aufregung gesorgt. Hofmann, der inzwischen aus der SPD ausgetreten ist und nun sein Amt als Parteiloser ausführt, hatte Saleh vorgeworfen, dass dieser in der Berliner SPD „mafiöse Strukturen“ installiert und eine „Gruppe von meinungsschwachen Ja-Sagern“ um sich geschart habe.

Innerparteiliche Demokratie sei in der Berliner SPD laut Hofmann zugunsten eines Netzwerks von Vetternwirtschaft abgeschafft worden. Auch damals reagierte der Landesvorsitzende Saleh auf die in vielen Teilen persönliche Kritik an seiner Person seinerseits mit einer persönlichen Attacke gegen Hofmann und sagte dem RBB, ohne den Bezirksverordneten ausdrücklich zu nennen: „Das ehemalige Fraktionsmitglied hat sich für politische Wahlpositionen ins Spiel gebracht und konnte nicht berücksichtigt werden. Ich nehme diese persönliche Enttäuschung zur Kenntnis.“

Nun kann es natürlich sein, dass Saleh einfach viele politische Konkurrenten hat, die sich aus welchen Gründen auch immer benachteiligt fühlen. Das wäre kein Einzelfall in der Politik, auch Angela Merkel war für einen hartes Vorgehen gegen die innerparteiliche Konkurrenz bekannt.

Wenn Saleh wirklich, wie Jens Hofmann behauptet, insgeheim schon planen sollte, wie Franziska Giffey ersetzt werden könnte, sei ihm geraten, dass er sich mit seiner eigenen Partei aussöhnt. Dass er sozusagen, um es mit den Worten des Paten auszudrücken, den Maulwurf in den eigenen Reihen loswerden muss. Und etwas besseres, als vor jedem Termin die letzten 50-Meter zu laufen, sollte er sich auch einfallen lassen.

