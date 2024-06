Berlin Polizisten nehmen mutmaßlichen Drogenhändler fest

Polizisten haben einen mutmaßlichen Drogenhändler in Berlin-Tiergarten festgenommen. Die Beamten beobachteten den Mann am Samstagvormittag bei einem mutmaßlichen Drogenhandel, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Als der Verdächtige die Polizisten bemerkte, ging er zügig davon, die Beamten konnten ihn aber verfolgen und festnehmen, wie es hieß.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung fanden die Polizisten eine erhebliche Menge verschiedener Drogen wie Kokain, Crystal Meth, LSD, Cannabis, Haschisch, Ketamin und Ecstasy bei dem Mann, wie es weiter hieß. Sie stellten den Angaben zufolge die Drogen, ein Handy und Bargeld sicher.

