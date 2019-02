Der Ruf der Stiefmutter aus Märchen und Literatur ist nicht gerade der beste. Wie sieht es im realen Leben aus?



Die Stiefmutter hat eine sehr schwierige Stellung innerhalb der Familie. Sie spürt dieses Bild, das die Gesellschaft von ihr hat. Der Ruf ist ja derjenige, dass sie die Böse ist, die die Kinder vertreiben will. Die Intrigantin, die mit Äpfeln um sich wirft, um Schneewittchen ins Grab zu bringen. Eine Stiefmutter, wenn sie Probleme hat, hat das Gefühl, dass sich die ganze Welt gegen sie verschworen hat, weswegen sie zunächst sehr zurückhaltend ist und das ganze Thema tabuisiert.

In welcher Zwickmühle stecken die Frauen häufig?

Sie wollen alles richtig machen, um besonders am Anfang von den Kindern, dem neuen Mann und dem gesamten Umfeld positiv gesehen zu werden. Nach dem Motto: Ich bin diejenige, die das super hinbekommt. Ich kenne Stiefmütter, die backen Kekse mit Häschen-Verzierungen, dekorieren Schulbrote nach Anleitung aus dem Mama-Blog. Sie geben sich irre Mühe und wünschen sich Anerkennung, die sie aber nicht bekommen. Die Kinder sagen nicht: Boah, deine Pausenbrote schmecken ja toll. Und der Mann bekommt auch nichts mit. Ziemlich bald merkt die Frau, dass sie macht und tut und nicht viel zurückbekommt. Viele schalten dann schnell auf einen ganz anderen Modus um. Sie sagen sich: Jetzt mache ich gar nichts mehr. Und die Welt um sie herum versteht nicht warum.

Sie haben auf Ihrem Blog ein Forum für Stiefmütter geschaffen und damit scheinbar einen Nerv getroffen. Warum ist es den Frauen so wichtig, sich auszutauschen?

Weil andere, die nie in der Situation waren, die Probleme einer Stiefmutter nicht verstehen. Am allerwenigsten können sich andere getrennte Mütter in sie hineinfühlen. Dieses Familienleben ist eben ein ménage à trois, eine Dreiecksbeziehung. Viele Frauen haben das Gefühl, dass sie das fünfte Rad am Wagen sind. Sie kommen erst nach den Kindern, nach der Ex-Frau, nach dem neuen Partner der Ex-Frau. Das macht vielen zu schaffen.

Worüber tauschen sich die Frauen aus?

Ein Klassiker ist, dass der Mann die ganze Planung mit der Ex-Frau ausmacht und die neue Frau an seiner Seite nicht einbezieht, auch wenn sie nachher alles mitmachen muss. Zum Vergleich: Wenn ich mit einem Mann zusammenlebe, der ständig Besuch einlädt, ohne mir das vorher zu sagen, ich vielleicht ganz andere Pläne gemacht habe, dann bin ich sauer, das versteht jeder. In dem Moment, in dem ich das Wort Besuch durch Kinder austausche, versteht das keiner mehr. Die Kinder sind keine Fremden, aber es sind eben nicht die eigenen Kinder. Bei den eigenen Kindern kann man auch mal nackt durch die Wohnung rennen, aber wenn es die schon etwas älteren Kinder des Partners sind, ist das eben etwas anderes, vor allem wenn diese noch ihre Freunde mitbringen. Viele Stiefmütter stört, dass über ihren Kopf hinweg entschieden wird. Ich kenne etliche Frauen, die sagen: Mir wird mitgeteilt, wann wir wohin in den Urlaub fahren. Sie haben dann das Gefühl, sie gehören nicht wirklich dazu, denn sonst wäre ihre Meinung ja genauso wichtig, wie die der anderen.

„Du hast mir gar nichts zu sagen!“ lautet der Titel ihres ersten Buches. Was löst dieser von Kindern so leicht daher gesagte Satz bei Stiefmüttern wie Ihnen aus?

Dieser Spruch zeigt vor allem, dass die Kinder, die Hierarchie der Familie ganz genau durchschauen. Das zeigt der Stiefmutter, dass sie nicht auf der gleichen Stufe steht wie der Vater oder die leibliche Mutter. Das hat auch mit dem Auftreten des Mannes zu tun. Wenn er ihr immer wieder in die Quere kommt und den Kindern demonstriert, die hat euch gar nichts zu sagen, warum sollten dann die Kinder sie anerkennen?

Was kann der Mann machen, damit die Kinder die neue Frau akzeptieren?

Im Idealfall sagt der Mann den Kindern das, was die meisten Mütter sagen, die einen neuen Partner haben. Sie sollten sagen: Du pass mal auf, wenn die neue Freundin – nennen wir sie Gisela – dir sagt, dass du heute dein Zimmer aufräumst, dann machst du das. Das sind ganz einfache Ansagen, damit die Kinder spüren, dass der Vater und die Stiefmutter ein Paar sind. Natürlich sollen sie sich gegenüber den Kindern auch fair verhalten, darum geht es hier nicht.

Hört sich an wie die einfachste Sache der Welt. Warum fällt dies den Männern so schwer?

Weil die Männer selber um die Liebe ihrer Kinder buhlen. Die meisten Kinder verbringen 70 Prozent ihrer Zeit bei der Mutter und nur 30 Prozent bei ihrem Vater. Deshalb wollen viele Väter am Wochenende den Spaßpapa machen. Sie wollen, dass es bei Papa immer ganz toll ist, weil sie Angst haben, dass die Kinder sie sonst nicht besuchen kommen. Es ist auch ein Druckmittel vieler Mütter, dass sie sagen: Wenn du das nicht tust, siehst du deine Kinder nicht wieder. Leider kommen die Frauen wegen der deutschen Familiengesetzgebung, in der ein Residenzmodel verankert ist und nicht das Wechselmodell, auch oft sehr weit damit. Die Männer wissen, dass die Ex-Frau am längeren Hebel sitzt, wenn die Kinder bei ihr leben. Insofern spielen sie lieber den Verwöhnpapa und riskieren lieber einen Streit mit der neuen Partnerin.

Dass es überhaupt eine Stiefmutter gibt, hat ja mit einer vorangegangenen Trennung zu tun. Wie trennt man sich, damit es für alle am wenigsten schmerzt?

Bei der Trennung wird ganz selten darüber gesprochen, wie man damit umgeht, wenn der andere später einen neuen Partner hat. Da geht es meistens darum, wie man die Kuh vom Eis holt. Wer behält die Wohnung? Wo leben die Kinder? Doch wenn der Mann irgendwann eine neue Freundin hat, wird die Ex-Frau plötzlich nervös, wenn sie ihr die Kinder überlassen soll, und unterstellt der neuen Frau Dinge, die sie sonst auch keinem Menschen unterstellen würde. Natürlich stecken da Eifersucht und eine Verlustangst dahinter – die Sorge, dass die Kinder die Andere lieber mögen.

Wie geht die neue Partnerin am besten mit der leiblichen Mutter um?

Man sollte nicht versuchen, zur besten Freundin zu werden oder die Frau ganz zu ignorieren. Worüber man sich im Klaren sein muss: Diese Frau wird immer präsent sein, solange man mit diesem Mann zusammen ist. Ich empfehle einen freundlichen Kontakt, der nicht zu sehr in die Tiefe geht, aber auch keiner kompletten Ablehnung entspricht.

Warum richten Sie sich mit ihrem Buch und ihrem Blog hauptsächlich an Frauen? Haben Stiefväter nicht dieselben Sorgen?

Die Erwartungen, die man an einen Vater stellt, sind immer geringer als die Erwartungen an eine Mutter. Also sind auch die Ansprüche an die Stiefmutter höher als die an den Stiefvater. Häufig heißt es: Ich habe drei Kinder, und ich habe einen Mann gefunden, der mich klasse findet. Da freuen sich alle. Der Mann ist der Retter auf dem weißen Pferd. Wo gibt es das andersherum? Dass eine Frau einen Mann mit drei Kindern akzeptiert, wird als normal angesehen.

Susanne Petermann ist Journalistin und Autorin. In ihrem ersten Buch „Du hast mir gar nichts zu sagen!“ (Diana Verlag) verarbeitete sie Erlebnisse, die sie als Stiefmutter gemacht hat.

Das Gespräch führte Saara von Alten.

Susanne Petermanns Blog wird derzeit von zwei anderen Redakteuren betreut. Das Forum findet man unter stiefmutterblog.com/forums.