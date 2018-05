Weitere Wellenbrecher der Polizei am MaiGörli

Unser Reporter und Experte Frank Jansen meldet sich aus Kreuzberg. Offenbar hat die Polizei noch mehr Maßnahmen getroffen, um einen Sturm von Linksradikalen auf den MaiGörli im Görlitzer Park zu verhindern.

Weiterer Wellenbrecher der Polizei, schreibt uns Frank Jansen: Von der Kreuzung am U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof kommt man nicht in die Oranienstraße rein: Absperrgitter quer über die Fahrbahn. Das Publikum kann nur raus aus dem Park. Die Gitter könnten natürlich auch die Revolutionäre 1. Mai-Demo bremsen - 150 Meter vor dem Görlitzer Park. Hintergrund: Die Linksradikalen hatten angekündigt, MaiGörli stürmen zu wollen. Auf der Internetplattform Indymedia.org haben sie zum Angriff aufgerufen: „Görli stürmen, Zäune einreißen, MyFest zurückerobern“.

Der Zugang zu #MaiGörli über die Wiener Straße / Ecke Forster Straße wurde geschlossen. Es kommt daher zu größeren Menschenansammlungen in diesem Bereich. Bitte folgen Sie den Lautsprecherdurchsagen des Veranstalters. #B0105 #1Mai — Polizei Berlin Einsatz on Twitter (@polizeiberlin_e) https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/991323780143345664