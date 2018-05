Aufgeheizte Stimmung in Pankow beim AfD-Fest Auch an der Breite Straße haben sich Demonstrantengruppen versammelt. Demonstrantin Hatiye sagt: "Wir wollen das Fest für die AfD einfach so ungemütlich wie möglich machen. Dass die Rassisten den 1. Mai für sich beanspruchen wollen, ist einfach zum kotzen." Eine AfD-Anhängerin wird von einem Polizisten am Sperrgitter vorbei in den Park geführt, die Demonstranten rufen: „Nazi, verpiss dich!“