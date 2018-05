- Einen Überblick über die Erwartungen von Polizei und Veranstaltern an diesen 1. Mai können Sie hier lesen.

- Allein in Berlin sind rund um den Feiertag 5300 Polizisten aus der Hauptstadt, aus neun anderen Bundesländern sowie der Bundespolizei im Einsatz.

- Was in der Walpurgisnacht geschah, erfahren Sie hier in unserem Newsblog vom Montag.