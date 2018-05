Kurdisch-Türkischer Konflikt und PKK-Symbole am 1. Mai in Berlin

Bei den Demonstrationen am heutigen 1. Mai in Berlin wird auch der Konflikt zwischen den Kurden und der Türkei in Syrien eine Rolle spielen. Der Fotograf Theo Schneider beobachtete am Morgen, wie Aktivisten in Friedrichshain ein Transparent an einer Hauswand anbracht haben - für die kurdische Region Rojava in Nordsyrien, wo die Türkei seit Wochen die Stadt Afrin besetzt hält.

Das Banner entspricht - ohne die Schriftbänder - dem aktuellen Logo der verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK. Die linksextremistische Szene will den Kurden-Konflikt in der Türkei ausnutzen, die deutsche Polizei zu provozieren mit dem Zeigen verbotener Symbole - um die Demo am Abend in Kreuzberg eskalieren zu lassen, wie mein Kollege Frank Jansen notiert hat. Bei der Walpurgisnacht-Demo in Wedding am Montag hielten sich die Teilnehmer weitgehend daran. Fahnen der syrischen Kurdenmiliz YPG toleriert die Polizei hingegen.