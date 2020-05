Berlin steht der ungewöhnlichste Maifeiertag seit langem bevor. Unter den Corona-Bedingungen hat die linke Szene zu dezentralem Protest aufgerufen. Er beginnt mit einem kleinen Erfolg: Das Oberverwaltungsgericht genehmigte kurz vor Mitternacht letztinstanzlich einen Autokorso ins Villenviertel in Grunewald - weil er sich an bestimmte Regeln hält. Bei der Walpurgisnacht am Donnerstag stand vor allem Friedrichshain im Mittelpunkt. 1000 Polizisten waren am Abend im Einsatz. Der Auftakt blieb ruhig, als es dunkel wurde, gab es ein Mini-Feuerwerk (mehr unten im Newsblog).

Michael Müller macht Druck: Der Regierende Bürgermeister will der Gastronomie eine Öffnungsperspektive geben. Bund und Länder hätten sich deshalb darauf geeinigt, bis kommenden Donnerstag einen Plan für stufenweise Lockerungen zu erarbeiten, teilte der SPD-Politiker mit. Deutschlands größtes Kaufhaus darf vorläufig wieder öffnen: Das Verwaltungsgericht Berlin entschied am Donnerstag in einem Eilverfahren, dass dass KaDeWe an der Tauentzienstraße nicht an die 800-Quadratmeter-Obergrenze für den Einzelhandel gebunden ist. Gleiches gilt für die Filialen von Karstadt und Kaufhof in Berlin (mehr dazu hier).

Bislang gibt es in Berlin 5881 bestätigte Coronavirus-Fälle, 149 daran erkrankte Personen sind bislang gestorben. Da zugleich 4897 Betroffene als genesen gelten, gibt es derzeit nur noch 984 aktive Coronavirus-Fälle in Berlin (Stand: Donnerstagabend, 30. April).

