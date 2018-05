Die Demo ist wohl vorbei - Polizei verhindert Rückkehr zum MyFest

Die revolutionäre 1. Mai-Demo ist wohl erstmal zu Ende gegangen. Flaggen verschwinden in Rucksäcken, schwarze Uniformen werden gegen Zivilkleidung eingetauscht. Die Autonomen stehen vor dem Schlesischen Tor herum und wissen nicht so recht, was sie jetzt machen sollen, berichtet Reporter Jörn Hasselmann. Eine Rückkehr des Umzugs zum MyFest konnte die Polizei mit mit einer Kette von Beamten quer über die Skalitzer Straße verhindern. Unser Kollege Frank Jansen berichtet, dass die Polizei die Fahrbahnen der Oberbaumbrücke gesperrt hat. Demonstranten rufen: "Die Mauer muss weg". Hier verlief einst die Grenze der DDR am westlichen Ende der Brücke über die Spree. Es sind einige Böller geflogen, auch auf Polizeiwagen. Vereinzelt wurden auch Flaschen als Wurfgeschosse benutzt. Insgesamt ist es bisher aber eher friedlich zugegangen.