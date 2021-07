In einem 15-geschossigen Hochhaus in der Wassertorstraße in Berlin-Kreuzberg ist im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Es brannte in einem Müllraum, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstagnachmittag sagte.

Zuvor hatte es in einem Tweet der Feuerwehr geheißen, das Dach brenne. Anwohner hatten um 13.18 Uhr den Notruf alarmiert, sie hatten den Brand dort vermutet, da eine dichte Rauchwolke über das Dach abzog. Diese war auch von Weitem sichtbar.

Sechs vom Rauch gefährdete Bewohner seien aus dem Gebäude gebracht worden, Verletzte habe es zunächst keine gegeben, sagte der Sprecher. Etwa 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's nun mit Tagesspiegel Plus: Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

Auf Wohnungen hätten die Flammen nicht übergegriffen. Der Rauch verbreitete sich über den Abwurfschacht aber auch in anderen Teilen des Gebäudes.

Für die Einsatzkräfte waren die starke Verrauchung und die warmen Temperaturen herausfordernd, sagte der Sprecher - insbesondere da der Aufzug des Hauses wegen des Brandes nicht verwendet werden durfte. Gegen 15.10 Uhr war die Lage schließlich unter Kontrolle, letzte Arbeiten sollten bis etwa 16 Uhr dauern. (mit dpa)