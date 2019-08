Im 100. Bauhaus-Jubiläumsjahr geht der Überblick angesichts der Fülle von Veranstaltungen auch weit jenseits der klassischen Bauhaus-Zentren Weimar, Dessau und Berlin leicht verloren. Die Berliner Bauhauswoche, die am Sonnabend beginnt und bis zum 8. September läuft, bietet eine Möglichkeit für Weitblick: Yoga auf Dachterrassen. Dafür können Interessierte etwa auf das 1932 erbaute Mies van der Rohe Haus (Haus Lemke) in Alt-Hohenschönhausen steigen, auf die kurz darauf eröffnete ehemalige Müllverladestation von Paul Baumgarten in Charlottenburg, das mehr als 60 Jahre alte Haus der Kulturen der Welt von Hugh Stubbins, den Oskar-Pusch-Bau aus den Zwanzigerjahren, in dem heute Universal Deutschland an der Spree sitzt, oder das Festivalzentrum Reuse, das aus alten Fenstern des Dessauer Bauhauses auf dem Ernst-Reuter-Platz errichtet wurde. Einer der Festival-Höhepunkte ist in der kommenden Woche die Eröffnung der Jubiläumsausstellung „Original Bauhaus“ in der Berlinischen Galerie. Dort wird das derzeit wegen Sanierung geschlossene Berliner Bauhaus-Archiv mehr als 1000 Originale zeigen und erklären. dpa