100 Teilnehmer angemeldet Pro-Palästina-Demo vor Mensa der FU Berlin geplant

Nach dem mutmaßlichen Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin steht der Freien Universität (FU) eine Kundgebung unter dem Titel „Solidarität mit Palästina“ bevor. Eine Privatperson habe für Donnerstag von 12 bis 14 Uhr 100 Teilnehmer angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage.

Ort sei die Otto-von-Simson-Straße 26, wo sich die große FU-Mensa befindet. Im Titel der angekündigten Veranstaltung heißt es laut Polizei auch, die Kundgebung richte sich „gegen die selektive Solidarität der Universitätsleitung und Einschränkung demokratischer Rechte“.

In sozialen Medien kursiert zum gleichen Termin ein Demoaufruf von einem „Palästinakommitee FU Berlin“, mit unter anderem der Aufschrift „Freiheit für Palästina!“. Die Frage, wie die FU mit der angemeldeten Demo umgehen will, ließ die Uni am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (DPA) zunächst offen.

Die Universität steht von mehreren Seiten in der Kritik, nachdem der 30-jährige jüdische Student Lahav Shapira am Wochenende mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus gekommen war. Ein 23-jähriger propalästinensischer Kommilitone soll ihn im Ausgehviertel in Berlin-Mitte geschlagen und getreten haben.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagte danach dem Tagesspiegel, die Leitung der Uni sei „viel zu tolerant“, sie lasse zu viel unkommentiert.

Unter anderem eine Hörsaalbesetzung einer Gruppe namens „FU Students for a Free Palestine“ hatte im Dezember für Aufsehen gesorgt. (dpa)