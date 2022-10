13-Jährige in Berlin vermisst Wer hat Leonie Nadolski gesehen?

Das Landeskriminalamt bittet mit der Veröffentlichung eines Fotos um Mithilfe bei der Suche nach Leonie Nadolski aus Wilmersdorf. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die 13-Jährige zuletzt am Donnerstag, 13. Oktober, gegen 20 Uhr am S-Bahnhof Springpfuhl in Marzahn gesehen. Seitdem sei Leonie nicht mehr auf ihrem Handy erreichbar gewesen.

Die 13-Jährige soll weder Geld noch weitere Bekleidung bei sich haben. Die ermittelnden Polizisten können nicht ausschließen, dass sie sich selbst etwas angetan hat.

Die Polizei beschreibt das Mädchen als etwa 1,50 Meter groß und sehr schlank. Leonie, die sich selbst Leo nennt, hat kurze, rotgefärbte Haare, die im Schläfenbereich abrasiert sind. Sie trägt einen silberfarbenen Nasenring und schwarze, kugelförmige Ohrringe.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll die 13-Jährige eine lange Hose mit mit einem roten und schwarzen Hosenbein, ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Yakuza“, einen schwarzweiß gemusterten Schlauchschal, eine dunkle Bomberjacke und schwarze Schuhe getragen haben. Zudem führte sie einen grünen Rucksack mit sich.

Die Polizei bittet zeugen, die Leonie Nadolski seit Donnerstag gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Mädchens machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts unter der Telefonnummer 030-4664912444 und per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Zeugen können sich darüber hinaus auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Zur Startseite