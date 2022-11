13-Jährige in Berlin vermisst Wer hat Mirjana Pfeiffer gesehen?

Mit der Veröffentlichung zweier Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 13-jährigen Mirjana Pfeiffer.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das Mädchen zuletzt am Donnerstag, 3. November, gegen 14 Uhr im Bereich des S-Bahnhofs Mehrower Allee in Berlin-Marzahn gesehen. Die 13-Jährige soll ohne Mobiltelefon unterwegs sein.

Laut Polizei ist Mirjana Pfeiffer etwa 1,60 Meter groß, hat lange dunkelblonde Haare und blaue Augen. Die 13-Jährige wirke älter als sie ist und könnte auf 16 bis 18 Jahre geschätzt werden, heißt es. Ein besonderes Merkmal des Mädchens ist eine mittig auf der Stirn verlaufende, vertikale Narbe von etwa drei bis fünf Zentimetern Länge.

Mirjana Pfeiffer soll keine Mobiltelefon mit sich führen. © Polizei Berlin

Die 13-Jährige war zuletzt bekleidet mit weißen Nike-Sportschuhen, einem schwarzen Rollkragenpullover und einer grauen Jogginghose. Sie führte eine kleine, schwarze Umhängetasche mit sich. Mirjana Pfeiffer hat künstliche Fingernägel und trug eine dünne Halskette mit einem Anhänger, der das Sternzeichne Schütze zeigt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die das Mädchen seit Donnerstag, 14 Uhr, gesehen haben oder Angaben zum Aufenthaltsort des Kindes machen können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes an der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer 030-4664912444 sowie per E-Mail entgegen. Zeugen können sich darüber hinaus an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

