Weil er mindestens 13 Schüsse auf den neuen Lebensgefährten seiner ehemaligen Frau abgefeuert und ihn erheblich verletzt haben soll, steht ein 31-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Mord aus.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Aus Eifersucht und übersteigertem Ehrgefühl habe er auf den 27-Jährigen geschossen und ihn erheblich verletzt, heißt es in der zu Prozessbeginn am Montag verlesenen Anklage. Der Verteidiger kündigte an, dass sich sein Mandant zu einem späteren Zeitpunkt zu den Vorwürfen äußern wird.

Der Angeklagte soll den 27-Jährigen, der wie er aus der Türkei stammt, am späten Abend des 19. September 2021 vor einem Wohnhaus angegriffen haben. Als der neue Partner seiner Ex-Frau die Haustür aufschließen wollte, habe der 31-Jährige „aus unmittelbarer Nähe mindestens 13 Mal“ geschossen, so die Anklage. Das Opfer habe Verletzungen an beiden Beinen, den Armen und Händen sowie einen Streifschuss am Unterbauch erlitten.

Der 27-Jährige sagte als erster Zeuge, er habe den Angeklagten als Schützen erkennen können. „Als ich Schritte hinter mir hörte und mich an der Tür umdrehte, sah ich ihn“, schilderte der 27-Jährige. „Nach einer Sekunde hat er hintereinander geschossen.“ Im Krankenhaus seien später neun Schussverletzungen festgestellt worden. Bis heute leide er unter Schmerzen.

Er und die ehemalige Frau des Angeklagten hätten eine gemeinsame Tochter, so der Zeuge weiter. Der Angeklagte habe etwa zwei Monate vor den Schüssen Kontakt zu seiner Ex-Frau aufgenommen. Dabei soll er mit einem Angriff gedroht haben. „Ich nahm es aber nicht ernst“, sagte der Zeuge. Zu dem Zeitpunkt hätten er und die Frau getrennt gelebt. Der Prozess wird am 2. Mai fortgesetzt. (dpa)