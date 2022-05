Überblick: 14.000 Menschen bei 18-Uhr-Demo - Polizei mit Großaufgebot

Die "Revolutionärer 1. Mai"-Demonstration ist am Sonntagabend in Berlin-Neukölln mit mehreren Tausend Menschen gestartet. Die Polizei sicherte die Strecke mit einem Großaufgebot. Linke und linksradikale Gruppen hatten zu dem Protest aufgerufen. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte zuvor angekündigt, dass die Polizei bei Gewaltausbrüchen massiv einschreiten werde. Bis zum frühen Abend sei der 1. Mai in Berlin „friedlich und ohne Störung verlaufen“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Behörde sprach am Abend von etwa 14.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der Demonstrationszug wollte am Abend des Mai-Feiertages vom Hertzbergplatz nach Kreuzberg zum Oranienplatz laufen.

Bereits kurz nach dem Start stoppte die Polizei die Menge, um einige gezeigte Fahnen zu überprüfen. „Nachdem die Fahnen teilweise eingerollt wurden, läuft der Aufzug inzwischen wieder“, teilte die Polizei bei Twitter mit. Erste Feuerwerkskörper wurden in den Himmel abgefeuert. Der Protestzug wurde angeführt von einem Block von vor allem türkisch- und arabischstämmigen Migranten als „Migrantifa“. Am Abend kam es zu Flaschenwürfen, Bengalos und Böller wurden gezündet, ein Polizist bekam einen Rauchtopf an den Kopf.

Viele Polizistinnen und Polizisten mit Helmen liefen vorneweg. In der riesigen Menge schwenkten Demonstranten Fahnen, Transparente waren zu sehen. Die Straßen waren zum Teil abgesperrt, viele Mannschaftswagen der Polizei waren postiert. Fast 6000 Beamtinnen und Beamte sicherten seit dem Vormittag zahlreiche Demonstrationen in der Hauptstadt.

Innensenatorin Spranger hatte einige Tage vor dem 1. Mai gesagt, dass sie am Abend auch mit Gewaltausbrüchen rechne. 500 Teilnehmer aus der linksextremen Szene würden erwartet. Ein kleiner Teil der Demonstranten werde wohl die Lage ausnutzen für Stein-, Pyrotechnik- oder Flaschenwürfe.

Bei der abendlichen 1. Mai-Demonstration linker Gruppen befürchtete die Polizei, dass es vor allem am Kottbusser Tor zu Gewalt kommen könne. Die Fenster der umstrittenen Polizeiwache, die für 2023 geplant ist, wurden vorsorglich geschützt. Anwohner begrüßen das Vorhaben an dem Ort mit viel Kriminalität und Partyleben, von linken Gruppen wird es jedoch abgelehnt. Bereits am Samstag hatten dort nach Polizeiangaben etwa 200 Menschen demonstriert. Dabei war es weitgehend friedlich geblieben. (dpa)