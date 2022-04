In Gesundbrunnen wurden am Samstagabend zwei Kinder von anderen Kindern und Jugendlichen attackiert und ausgeraubt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach Angaben der beiden 13-Jährigen hätten sie gegen 19.40 Uhr auf einem Fußballplatz in der Stralsunder Straße gespielt, als plötzlich drei weitere Jungen hinzukamen. Zunächst hätten die Jungen gemeinsam gespielt, dann sei es jedoch plötzlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Hierbei soll ein 14-Jähriger mit einem Messer gedroht und unter Gewaltanwendung die Aushändigung von Wertsachen gefordert haben. Die beiden 13 Jahre alten Begleiter des 14-Jährigen sollen auf die anderen 13-Jährigen eingeschlagen, eingetreten und diese mit Reizgas besprüht haben. Weitere Kinder und Jugendliche sollen laut Angaben der Polizei zugesehen und über die Situation gelacht haben.

Den beiden Jugendlichen gelang schließlich die Flucht und sie verständigten die Polizei. Polizeikräfte entdeckten dann die drei Haupttäter und zwei weitere Beteiligte. Bei der Festnahme leistete der 14-Jährige erheblichen Widerstand und versuchte mehrfach, die Polizeibeamten zu attackieren. Zudem versuchte er immer wieder, Umstehende gegen die Polizeikräfte aufzuwiegeln.

Erst nachdem ihm die Handfesseln angelegt wurden, beruhigte er sich. Die Personalien der vier 13 Jahre alten Jungen und des 14-Jährigen wurden aufgenommen und mehrere bei ihnen gefundene Messer und mutmaßliches Raubgut sichergestellt. Die Kinder wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die beiden überfallenen 13-Jährigen mussten aufgrund erlittener Verletzungen beide ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes sowie Widerstands dauern an.