Im Neuköllner Ortsteil Britz laufen die letzten Evakuierungsmaßnahmen wegen der Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach Polizeiangaben wurde rund um den Fundort ein Sperrkreis mit einen Radius von 500 Meter gezogen. Gegen 10 Uhr haben die Evakuierungsmaßnahmen begonnen, etwa 1750 Menschen mussten ihre Wohnungen oder Häuser verlassen.

Unter Ihnen ist auch die 91-jähirge Ursula Lalla. Sie steht am Mittag gemeinsam mit einem Polizisten auf der Straße und wartet auf einen Krankentransport, der sie zum Mitmach-Erlebnis-Circus in der Gutschmidtstraße bringt. Dort steht in einem gemeinnützigen Verein eine Notunterkunft für Betroffene bereit.

"Eigentlich dachte ich, meine Wohnung liegt nicht im Sperrkreis", sagt Ursula Lalla. "Doch dann fuhr die Polizei vor und forderte uns auf, das Haus zu verlassen." Die Seniorin hat Verständnis für die Maßnahme und beobachtet das Geschehen gespannt, von Ärger keine Spur.

Um 15 Uhr soll die Entschärfung des Blindgängers britischer Bauart spätestens beendet sein. Die Bombe war am Freitagmorgen bei Bauarbeiten im Stellmacherweg im Ortsteil Britz entdeckt worden. Bereits nach dem Fund der Bombe am Freitag hatten die Bewohner von acht Einfamilienhäusern das Wochenende woanders verbringen müssen.

[330.000 Leute, 1 Newsletter: Jede Woche bringt der Tagesspiegel-"Leute"-Newsletter das Neueste aus Neukölln. Den gibt es hier: leute.tagesspiegel.de]

Die Anwohner wurden dem Polizeisprecher zufolge mit Flyern über die anstehende Bombenentschärfung und ihre Umstände informiert. Bis zum Mittag hatten sich allerdings kaum Menschen in der Notunterkunft eingefunden. Vielen erschien das Gelände wohl auch zu ungemütlich in der Mittagshitze. (mit dpa)