Die Mieter eines Wohnhauses in der Pohlestraße waren stutzig geworden. Die Fenster ließen sich nicht mehr schließen. Über einem Türsturz hatte sich ein Riss gebildet. Nebenan war eine Baugrube voll Wasser gelaufen. Schnell war klar: Hier besteht akute Einsturzgefahr.

Ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Arbeiter-Samariter-Bund und DRK lief an, insgesamt 18 Häuser wurden vorsorglich evakuiert, bis spät in die Nacht zu Montag. 330 Menschen kamen in Notunterkünfte oder bei Freunden und Verwandten unter. Wann sie zurück in ihre Häuser dürfen, ist unklar.

Mit provisorischen Ankern wurde das benachbarte Wohnhaus stabilisiert. Foto: Th. Loy

Das an der Grube angrenzende Haus drohte laut Polizei abzusacken und eine Giebelwand abzubrechen. Versorgungsleitungen für Strom und Gas wurden gekappt. Das Technische Hilfswerk hatte am Morgen mitgeteilt, dass die Absicherungsarbeiten schwierig seien und bohrte Löcher durch die Außenwand des betroffenen Wohnhauses, um sie mit Ankern zu stabilisieren.

Auch das Nachbarhaus gegenüber sei in Bewegung geraten. Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) sagte in einem Video der „Berliner Morgenpost“, beide Gebäude müssten jetzt stabilisiert werden. Erst wenn das gelinge, könne darüber geredet werden, „ob zu einem Zeitpunkt X die Versorgung wiederhergestellt werden kann“.

Kommunalpolitiker Igel verwies zudem auf die kälteste Nacht des Jahres, in der die Sicherung und Unterbringung der Menschen organisiert werden musste.

Eine Drohne kam zum Einsatz, um weitere Bewegungen im Erdreich zu dokumentieren und die Lage besser einschätzen zu können. Zeitweise waren laut Bezirksamt Treptow-Köpenick 150 Einsatzkräfte vor Ort.

Einsatzkräfte und Busse für die evakuierten Bewohner stehen nahe der Pohlestraße. Foto: Fabian Sommer/dpa

Ursächlich für den Vorfall sei eine unfachmännisch ausgeführte Baugrube, erklärte Philipp Cachée, Katastrophenschutzbeauftragter des Bezirksamts Lichtenberg. Dem widersprach ein vor Ort anwesender Bauleiter. Eine marode Wasserleitung sei die Ursache gewesen.

Das Bezirksamt lieferte eine weitere Erklärung: Bereits Anfang Januar habe die Senatsverwaltung für Umwelt den Bauherrn aufgefordert, die Baugrube zu verfüllen, da keine Genehmigung für die Grundwasserbenutzung erteilt wurde. Nicht die maroden Wasserleitungen seien ursächlich für das Bersten eines Hydranten, sondern "das grob fahrlässige Befahren des Bürgersteiges mit schweren Kettenfahrzeugen durch die Baufirma".

Das Technische Hilfswerk wollte am Montag versuchen, die Giebelwand mit einer Holzkonstruktion abzustützen. "Es ist zwei Minuten vor 12 - ein Wettlauf gegen die Zeit", sagte Cachée.

Die Baugrube gehört zu einem Wohnungsbauprojekt der BSK Immobilien. Hier sollen Eigentumswohnungen entstehen. Im Internet wird für einen „eleganten Neubau“ in der ruhigen Straße nahe der Köpenicker Altstadt geworben. Unter anderem wird eine 100-Quadratmeter-Wohnung für mehr als eine halbe Million Euro zum Kauf angeboten. (mit dpa)