Die Charité will ihre Quarantäne-Regeln für medizinisches Personal vorerst bei den jetzigen Standards halten. Demnach sollen die Ärzte und Pfleger bei Kontakt mit einem Infizierten zwei Wochen zu Hause bleiben, keinen Test machen, und wenn keine Symptome in der Zeit auftreten, wieder zum Dienst kommen.

Der Chef-Virologe der Charité, Christian Drosten, hatte zuvor offen darüber nachgedacht, die strengen Regeln des Robert-Koch-Instituts nicht mehr vollständig zu befolgen. Ärzte und Pfleger nach Kontakt mit Infizierten für 14 Tage in Quarantäne zu schicken, würde die medizinische Versorgung gefährden. Am Nachmittag beriet die Charité über die genauen Maßnahmen, die sie künftig anwenden will. Drosten hatte zum Beispiel einen täglichen Coronavirus-Test für das Personal ins Gespräch gebracht.

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Regelungen in den nächsten Tagen gelockert werden. In der aktuellen Situation würden die Quarantäneregelungen für die Belegschaft regelmäßig überprüft und neu bewertet, hießt es am Freitagnachmittag aus der Charité. Man befinde sich aktuell aber auch in Gesprächen auf Expertenebene, die eine Anpassung der Regelungen in den kommenden Tagen in Erwägung ziehen.