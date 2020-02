Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat die Ergebnisse der Obdachlosenzählung von Ende Januar präsentiert. Insgesamt haben die Freiwilligen 1976 Obdachlose angetroffen. Die meisten davon in Einrichtungen der Kältehilfe (942) und auf der Straße (807). Den Rest in Rettungsstellen, im Öffentlichen Nahverkehr, in Polizeigewahrsam und im Wärmeraum in der Gitschiner Straße.

Bisher gab es nur Schätzungen zu den Obdachlosenzahlen. Diese lagen deutlich höher, als die Zahl der in der Nacht von 29. auf den 30. Januar gezählten Menschen, nämlich bei 6000 bis 10.000 Menschen. Die Arbeiterwohlfahrt hatte schon vor Veröffentlichung der Daten davor gewarnt, ihnen zu viel Bedeutung zuzumessen, da es nur eine „Momentaufnahme“ sei.

Obdachlosenzählung soll Hilfe für Wohnungslose verbessern

„Wir wollten anhand der Zahlen überprüfen, inwieweit wir unsere Maßnahmen der Wohnungslosenhilfe verändern müssen, weil wir wissen, dass sie nicht immer bei den Menschen ankommt“, sagte Breitenbach bei der Pressekonferenz. Dafür müsse man wissen, wo sich welche Menschen aufhielten.

[Obdachlosencamps an U-Bahnhöfen, auf Brachen, in Parks. Doch wer sind die Menschen, die dort leben? Und wie geht Berlin mit ihnen um? In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Die Nacht der Solidarität sei aber nicht nur eine reine Zählung gewesen. Im Vorfeld habe es 35 Treffen und Runden gegeben, mit allen Beteiligten. Es sei auch darum gegangen, die Stadtgesellschaft aufzuklären, Breitenbach glaubt, das sei gelungen.

Daten zu Alter und Situation auf der Straße abgefragt

Den Obdachlosen wurden bei der Zählung auch Fragen gestellt – etwa nach Alter, Herkunft und ihrer Situation auf der Straße. Bislang hat die Senatsverwaltung hier die Antworten von 288 Menschen ausgewertet, insgesamt habe etwa ein Drittel der gezählten Obdachlosen Angaben gemacht, sagte Elke Breitenbach. „Wir werden jetzt die Daten der einzelnen Zählräume auswerten und in Zusammenarbeit mit den Bezirken sowie den Akteurinnen und Akteuren der Wohnungslosenhilfe überprüfen, welche Hilfsangebote vor Ort verbessert werden müssen.“

Demnach ist mehr als die Hälfte der Befragten zwischen 30 und 49 Jahre alt. Die Jüngsten, drei Befragte, waren zwischen 14 und 17. Die Ältesten, 13, waren über 65 Jahre alt.

Von den 288 waren nur 39 Frauen. Das habe sie überrascht, sagte Elke Breitenbach. Die Senatorin glaubt, dass das darauf hindeutet, dass viele Frauen in verdeckter Wohnungslosigkeit leben – also bei Freunden oder Bekannten unterkommen.

Fast die Hälfte (47 Prozent) der Befragten haben seit mehr als drei Jahren keinen festen Wohnsitz.

Wissenschaftlerin zufrieden mit der Obdachlosenzählung

Die Methode der Zählung beruhe auf einem in New York entwickelten Modell, sagt Susanne Gerull, Armutsforscherin und Mit-Initiatorin der Nacht der Solidarität. Es sei bereits in anderen europäischen Städten angewandt worden. „Nach allen mir bisher bekannten Informationen aus den Freiwilligen-Teams ist die Zählung nach allen Regeln sozialwissenschaftlicher Forschung erfolgreich durchgeführt worden“, sagt sie. Schätzungen, wie viele Menschen sich vielleicht versteckt hätten, um nicht gezählt zu werden seien „sozialwissenschaftlich nicht haltbar.“

Rund 2600 Freiwillige waren in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar auf festgelegten Routen in der Stadt unterwegs, um Obdachlose zu zählen. Mit dem Wissen aus der sogenannten „Nacht der Solidarität“ sollen Hilfsangebote verbessert werden.

Mehr zum Thema Ergebnisse der Obdachlosenzählung in Berlin Arbeiterwohlfahrt warnt vor zu hohen Erwartungen

Mit der Zählung kam Berlin langjährigen Forderungen nach. Bisher existierten lediglich grobe Schätzungen zur Zahl der Obdachlosen in der Hauptstadt. Diese gingen von 6000 bis 10.000 Menschen aus. (mit dpa)