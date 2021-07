Ein nach einem mutmaßlichen Badeunfall am Freitag in Berlin-Zehlendorf vermisster Paddler ist tot. Polizeitaucher bargen den leblosen Körper des Mannes am Samstag aus dem Schlachtensee in der Nähe des gleichnamigen S-Bahnhofs, wie ein Sprecher des Lagedienstes am Sonntagmorgen mitteilte.

Der 20-Jährige soll am Freitagabend auf dem See mit einem Stand-up-Paddelbrett unterwegs gewesen sein, erklärte die Polizei. Dabei fiel er ins Wasser und ging unter.

Badegäste und eintreffende Polizeibeamte suchten zunächst vergeblich nach dem Mann. Auch Taucher der Feuerwehr und der DLRG konnten ihn nicht finden. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Weitere Einzelheiten zu dem Unglück waren zunächst nicht bekannt.

Am selben Tag war es auch in der Spree in Berlin-Mitte zu einem Badeunfall mit einer jungen Frau und einem jungen Mann gekommen. Beide waren ins Wasser gefallen, konnten aber rechtzeitig von Einsatzkräften des DLRG und der Feuerwehr gerettet werden. (dpa)