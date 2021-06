In Berlin-Grünau geht wieder ein Baumkiller um. Von einem "Giftanschlag" auf eine 200 Jahre alte Eiche berichtet das Bezirksamt von Treptow-Köpenick am Montag.

Bereits am 10. Juni seien bei einer Routinekontrolle in einer Parkanlage an der Regattastraße "plötzliche und äußerst massive Absterbeerscheinungen" an dem Baum festgestellt worden.

Bei näherem Hinsehen entdeckten die Mitarbeiter des Grünflächenamtes am Stammfuß ein Bohrloch von zwei Zentimetern Durchmesser, das rund 40 Zentimeter tief ins Holz reicht.

"Im Bohrloch befand sich eine bisher unbekannte Flüssigkeit, die nach Lösungsmitteln roch", hieß es in der Mitteilung des Bezirksamtes.

Mit einem drastischen Pflegeschnitt werde nun versucht, den Baum noch zu retten. Den finanziellen Schaden, sollte der Baum absterben, beziffert das Amt auf 20.000 Euro.

[Weitere Themen aus Treptow-Köpenick finden Sie im Leute-Newsletter - hier kostenlos zu bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Einen ähnlichen Fall habe es schon 2013 gegeben. Damals wurde eine 100-jährige Linde ebenfalls an der Regattastraße mit der gleichen Methode vergiftet. Der Baum starb ab.

An diesem Eschen-Ahorn am Britzer Verbindungskanal wurden große Äste angesägt. Foto: Bezirksamt

Erst vor wenigen Tagen hatte das Bezirksamt einen erheblichen Schaden an einem 80 Jahre alten Eschen-Ahorn am Britzer Verbindungskanal festgestellt. Große tragende Äste waren an dem Baum angesägt worden, bis sie abfielen.

Auch dort ist nun ein drastischer Schnitt fällig, um den Baum zu retten. Das Bezirksamt hat in beiden Fällen Anzeige erstattet.