Im Berlin ist am Donnerstagmorgen der mutmaßlich sechste Verdächtige im Fall des Einbruchs in das Grüne Gewölbe in Dresden festgenommen worden – ein 23 Jahre alter Mann aus dem berüchtigten Remmo-Clan.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Der Mann soll noch am Donnerstag einem Haftrichtet vorgeführt werden. Beamte der sächsischen Polizei nahmen A. Remmo am Morgen um 9 Uhr in einer Wohnung in Treptow fest.

Erst Ende Juni hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil des Landgerichts Berlin gegen ihn und seinen Cousin W. wegen des Diebstahls der Goldmünze Big Maple Leaf aus dem Bodemuseum bestätigt. Die vorbestraften Cousins sind damit rechtskräftig zu je viereinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Zudem müssen sie einen Wertersatz in Höhe von 3,3 Millionen Euro zahlen.

Der nun festgenommene A. Remmo ist der im Fall Dresden der sechste Verdächtige, der im November 2019 ins Grüne Gewölbe eingebrochen und das unschätzbar wertvolle Sachsengeschmeide gestohlen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft den beschuldigte Clan-Männern schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung vor.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Diebstahl in Dresden Privatpersonen wollen Schmuck aus dem Grünen Gewölbe wiederbeschaffen

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass damit nun alle Personen, die unmittelbar an dem Einbruch im November 2019 beteiligt waren, ermittelt sind. Die Ermittlungen – auch zum Verbleib der gestohlenen Kunstschätze – dauerten aber an und würden noch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen, teilte die Behörde mit.

Ein Jahr nach dem Einbruch – im November 2020 waren in Berlin drei Clan-Männer gefasst worden, zwei Remmo-Männer konnten jedoch fliehen und waren untergetaucht – sie versteckten sich in Berlin. Im Dezember folgte die vierte Festnahme, im Mai 2021 Nummer fünf. Sie sitzen in Untersuchungshaft, W. Remmo sitzt wegen des Münzdiebstahls bereits in Berlin ein.