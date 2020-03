Die Berliner Polizei kündigte an, wegen des Sonnenscheins die Ausgangsbeschränkungen am Wochenende verstärkt zu kontrollieren. Polizeipräsidentin Barbara Slowik verweist darauf, dass zwar Bewegung und Sport draußen erlaubt seien, ebenso ein kurzes Ausruhen und Verweilen an einer Stelle. Aber das Niederlassen auf Decken, das Sonnen und längere Sitzen an einer Stelle draußen seien verboten (mehr unten im Blog).

Die Berliner Gewaltschutzambulanz befürchtet durch die Coronakrise einen starken Anstieg von Kindesmisshandlungen. „Die soziale Kontrolle ist derzeit nicht da - der Bereich, in dem sonst häusliche Gewalt gegen Kinder auffällt, also in Schulen, Kitas oder bei Tagesmüttern, ist ja gerade weggefallen“, so die Vizechefin der Ambulanz.

In Berlin sind mit Stand Freitagabend 2152 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, also 215 mehr als am Tag zuvor. Acht Menschen sind laut Gesundheitsverwaltung bisher an Covid-19 gestorben. In Brandenburg sind bisher drei Corona-Patienten gestorben. Dort gibt es offiziell 696 Infizierte.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Situation in Berlin und Brandenburg erfahren Sie in diesem Blog weiter unten. Entwicklungen aus Deutschland und der Welt können Sie in diesem Newsblog verfolgen. Die Entwicklungen im Sport begleiten wir in einem weiteren Blog.

